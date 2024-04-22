В iOS 18 главная функция поколения будет работать без интернета

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Марк Гурман сообщает, что все ИИ-функции в айфонах смогут работать локально — без подключения к сети. Мощности смартфонов, во всяком случае их актуальных моделей, хватит для автономного запуска языковой модели. Однако с этим связан и главный минус.По словам журналиста, нейронка от Apple станет быстрой и безопасной, в плане конфиденциальности данных. Но столь умной, как ChatGPT, ей не быть, поскольку все базы хранятся в памяти смартфона, а не на объемных серверах.ИИ сможет составить сложные шаблоны ответов на сообщения, заняться обработкой почты, написать документ по текстовому запросу, отредактировать фото и улучшить взаимодействие с Siri.Если верить сообщению Гурмана, интеграция произойдет вместе с выходом iOS 18, анонс которой ожидается 10 июня на WWDC 2024.