В iOS 18 главная функция поколения будет работать без интернета

Артем
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Фото: 9To5Mac

Марк Гурман сообщает, что все ИИ-функции в айфонах смогут работать локально — без подключения к сети. Мощности смартфонов, во всяком случае их актуальных моделей, хватит для автономного запуска языковой модели. Однако с этим связан и главный минус. 

По словам журналиста, нейронка от Apple станет быстрой и безопасной, в плане конфиденциальности данных. Но столь умной, как ChatGPT, ей не быть, поскольку все базы хранятся в памяти смартфона, а не на объемных серверах.

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ИИ сможет составить сложные шаблоны ответов на сообщения, заняться обработкой почты, написать документ по текстовому запросу, отредактировать фото и улучшить взаимодействие с Siri.

Если верить сообщению Гурмана, интеграция произойдет вместе с выходом iOS 18, анонс которой ожидается 10 июня на WWDC 2024.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+594
Михаил
Хотя бы Сири для начала допилили, тупая как пробка
Сегодня в 15:43
#
SithV
+1659
SithV
а так как если их нейронка будет основана на Gemini от Гугл?
за айфон сейчас даже стыдно… посоветовал приятелю 15 про макс, он перешел с самсунга с22, и уже 2 месяца пытается добиться от сири взаимодействия уровня Гугл Ассистента. обычно она даже не дослушивает его вопросы… выглядит очень удручающе 😬😬😬
час назад в 20:48
#
+1151
Grealex
Какого поколения, о чем заголовок?
час назад в 20:54
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