Гордость Apple оказалась мусором и снята с производства. Рыночек порешал

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Пользователи не оценили заботу об экологии и отказались покупать недолговечные аксессуары. Об этом сообщает Macrumors, ссылаясь на авторитетного инсайдера и Apple-коллекционера Kosutami.C его слов, чехлы, ремешки и кардхолдеры FineWoven больше не будут производиться из-за недолговечности и дороговизны. Пользователи жаловались, что мягкий материал царапался буквально в день покупки, после использования зарядки MagSafe на поверхности оставался круглый след, а спустя месяц покрытие облетало и товар приходил в негодность.Премиальные аксессуары продвигались, как экологически чистая замена кожаным изделиям. Теперь компания ищет альтернативные варианты производства, но без использования материалов, «убивающих» природу.