Гордость Apple оказалась мусором и снята с производства. Рыночек порешал

Артем
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Пользователи не оценили заботу об экологии и отказались покупать недолговечные аксессуары. Об этом сообщает Macrumors, ссылаясь на авторитетного инсайдера и Apple-коллекционера Kosutami. 

C его слов, чехлы, ремешки и кардхолдеры FineWoven больше не будут производиться из-за недолговечности и дороговизны. Пользователи жаловались, что мягкий материал царапался буквально в день покупки, после использования зарядки MagSafe на поверхности оставался круглый след, а спустя месяц покрытие облетало и товар приходил в негодность. 

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Премиальные аксессуары продвигались, как экологически чистая замена кожаным изделиям. Теперь компания ищет альтернативные варианты производства, но без использования материалов, «убивающих» природу.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

tellurian
+1282
tellurian
Когда они его создавали неужели никто не сказал что эти шлак? Сэкономили бы кучу денег.
Сегодня в 09:40
#
kardigan
+3579
kardigan tellurian
Говорить им бесполезно-единственно верный вариант продиктовал рынок. Никто не станет покупать 💩
Когда на рынке куча более качественных и дешёвых вариантов.
Интересно сколько «пользы» они принесли природе выпустив это ?!
Сегодня в 10:22
#
SithV
+1659
SithV tellurian
Так его с этой целью и создавали!)) Быстро выходящие из строя товары полот капитализма и консьюмеризма. Эпл за счастье продать чехлы которые надо менять каждый месяц! «Забота о природе» лишь красивая обертка этой схемы.
Сегодня в 13:15
#
+47
fedorr666
Да делай те вы кожу блин и все нормально долговечно ,солидно ,красиво и на окружающую среду не влияет … а из кожи можно такого накрутить…
Нет бля сидят изобретают велосипед….
Сегодня в 10:41
#
+381
den3221
Какая природа!!! Бабло для них самое главное.
Сегодня в 13:52
#
Tigrolik
+669
Tigrolik
С такими заголовками нужно к психологу ходить регулярно. Пока совсем не поплохело.
Сегодня в 13:52
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+16
sharpmaind
Кожа молодого дермантина, чехлы на WB(не реклама) решают😬👍
Сегодня в 15:37
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