Пора менять аккумулятор на iPhone? Мы нашли отличный вариант на AliExpress за разумные деньги

Активные пользователи смартфонов Apple знают, что аккумулятор зачастую «выхаживает» свой основной ресурс в течение 2-3 лет, а в руках у геймера и того быстрее. Поскольку официальных сервисных центров Apple в России больше нет, может возникнуть дилемма: где же взять качественный аккумулятор, который позволит попользоваться айфоном еще несколько лет?
Первое правило — стоит избегать «ноунейм»-производителей. Аккумулятор в iPhone несъемный, и в случае замыкания или перегрева внутри корпуса смартфон останется только выбросить. Лучше обратить внимание на брендовые батареи, например, от Nohon. По этой ссылке на AliExpress вы сможете выбрать аккумулятор для своей модели iPhone, и быть спокойными за качество товара. Бренд Nohon имеет хорошую репутацию, а батареи для айфонов у него купили уже более 30 тысяч раз. Рейтинг товара — 4,7 звезды, а в комплекте есть всё необходимое для замены (за исключением прямых рук — их не купишь ни за какие деньги).
Первое правило — стоит избегать «ноунейм»-производителей. Аккумулятор в iPhone несъемный, и в случае замыкания или перегрева внутри корпуса смартфон останется только выбросить. Лучше обратить внимание на брендовые батареи, например, от Nohon. По этой ссылке на AliExpress вы сможете выбрать аккумулятор для своей модели iPhone, и быть спокойными за качество товара. Бренд Nohon имеет хорошую репутацию, а батареи для айфонов у него купили уже более 30 тысяч раз. Рейтинг товара — 4,7 звезды, а в комплекте есть всё необходимое для замены (за исключением прямых рук — их не купишь ни за какие деньги).
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