Apple iOS

В iOS появится больше рекламы. Это может не понравиться даже разработчикам

Денис
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Apple сообщила разработчикам, что уже с 25 октября в App Store появится больше рекламы. Об этом сообщает MacRumors. 

Компания добавит баннеры на главную страницу магазина, а также во вкладку Today и You Might Also Like. Там будут размещаться приложения из App Store. Иными словами, компания дала разработчиков больше возможностей для продвижения собственных продуктов. 

Казалось бы, компания дает разработчикам больше возможностей привлекать клиентам. Но не все так просто. Эксперт по правовым вопросам Флориан Мюллер сказал, что размещение рекламы во вкладке You Might Also Like — это еще одно средство давления на разработчиков и повышения эффективной ставки налога на приложения. 

По его мнению, это решение компании заставит разработчиков покупать рекламу на собственных страницах приложений, чтобы конкуренты не уводили клиентов. 

Ранее был найден способ заставить Apple Pay работать в России. Если определенные условия соблюдены, то оплата при помощи айфона проходит успешно. Рассказали об этом здесь. 
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Denis1
+374
Denis1
Хоть что-то Apple украла у Xiaomi, а то всегда было наоборот)
Сегодня в 00:20
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Mers
+4128
Mers
Если честно, то вообще пофиг. Я туда захожу только чтобы обновить приложения. Главное, чтобы рекламы нигде не было за пределами магазина.
2 часа назад в 01:24
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