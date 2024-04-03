Apple обновила бесплатные офисные приложения для Mac, iPhone и iPad

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Новые темы «Динамическая цветная», «Минималистичная светлая» и «Минималистичная темная» помогут придать свежее оформление Вашим слайдам.

Уведомления стали информативнее: теперь они сообщают, когда участник впервые присоединяется к работе над общей презентацией.

Теперь можно добавлять фото HEIC, снятые на iPhone и iPad, без потери качества и изменения формата.

Теперь можно выбирать несколько несмежных слов, предложений или абзацев: для этого нажмите и удерживайте клавишу Command.

Улучшена совместимость переходов между слайдами при импорте и экспорте файлов Microsoft PowerPoint.

Внесены улучшения, повышающие стабильность работы и производительность приложения.

Уведомления стали информативнее: теперь они сообщают, когда участник впервые присоединяется к работе над общей таблицей.

Теперь можно добавлять фото HEIC, снятые на iPhone и iPad, без потери качества и изменения формата.

Теперь можно выбирать несколько несмежных слов, предложений или абзацев: для этого нажмите и удерживайте клавишу Command.

Внесены улучшения, повышающие стабильность работы и производительность приложения.

Теперь можно выбирать несколько несмежных слов, предложений или абзацев: для этого нажмите и удерживайте клавишу Command.

Уведомления стали информативнее: теперь они сообщают, когда участник впервые присоединяется к работе над общим документом.

Теперь можно добавлять фото HEIC, снятые на iPhone и iPad, без потери качества и изменения формата.

Внесены улучшения, повышающие стабильность работы и производительность приложения.

Вслед за релизом бета-версий iOS 17.5 и macOS 14.5 компания Apple обновила приложения пакета iWork — Keynote, Numbers и Pages, добавив несколько новых функций и изменений.Согласно примечаниям к выпуску, офисный пакет под версией 14.0 получил следующие изменения:Скачать обновлённые версии Pages, Numbers и Keynote можно бесплатно в App Store для Mac, iPhone и iPad.