Apple обновила бесплатные офисные приложения для Mac, iPhone и iPad

Вслед за релизом бета-версий iOS 17.5 и macOS 14.5 компания Apple обновила приложения пакета iWork — Keynote, Numbers и Pages, добавив несколько новых функций и изменений.
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Согласно примечаниям к выпуску, офисный пакет под версией 14.0 получил следующие изменения:
Keynote
- Новые темы «Динамическая цветная», «Минималистичная светлая» и «Минималистичная темная» помогут придать свежее оформление Вашим слайдам.
- Уведомления стали информативнее: теперь они сообщают, когда участник впервые присоединяется к работе над общей презентацией.
- Теперь можно добавлять фото HEIC, снятые на iPhone и iPad, без потери качества и изменения формата.
- Теперь можно выбирать несколько несмежных слов, предложений или абзацев: для этого нажмите и удерживайте клавишу Command.
- Улучшена совместимость переходов между слайдами при импорте и экспорте файлов Microsoft PowerPoint.
- Внесены улучшения, повышающие стабильность работы и производительность приложения.
Numbers
- Уведомления стали информативнее: теперь они сообщают, когда участник впервые присоединяется к работе над общей таблицей.
- Теперь можно добавлять фото HEIC, снятые на iPhone и iPad, без потери качества и изменения формата.
- Теперь можно выбирать несколько несмежных слов, предложений или абзацев: для этого нажмите и удерживайте клавишу Command.
- Внесены улучшения, повышающие стабильность работы и производительность приложения.
Pages
- Теперь можно выбирать несколько несмежных слов, предложений или абзацев: для этого нажмите и удерживайте клавишу Command.
- Уведомления стали информативнее: теперь они сообщают, когда участник впервые присоединяется к работе над общим документом.
- Теперь можно добавлять фото HEIC, снятые на iPhone и iPad, без потери качества и изменения формата.
- Внесены улучшения, повышающие стабильность работы и производительность приложения.
Скачать обновлённые версии Pages, Numbers и Keynote можно бесплатно в App Store для Mac, iPhone и iPad.