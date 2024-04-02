Вышли первые бета-версии iOS и iPadOS 17.5, watchOS 10.5, а также macOS Sonoma 14.5 для разработчиков

Артем
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Сегодня, 2 апреля, компания Apple выпустила первые апдейты своих прошивок для разработчиков. 

Об этом сообщает профильный портал Macrumors. Пакеты уже доступны для загрузки. Подробностей об изменениях, помимо исправления багов и улучшенной производительности, компания не предоставила. Если таковые обнаружатся, мы расскажем о них в отдельной статье.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

꧁ ꧂
+3
꧁ ꧂
На watchOS , опять убрали жест смахивания для смены циферблата. 😡Сколько можно издеваться над людьми?!?
Вчера в 21:48
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+911
Paspartu ꧁ ꧂
А вы разработчик?
Вчера в 23:21
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