Вышли первые бета-версии iOS и iPadOS 17.5, watchOS 10.5, а также macOS Sonoma 14.5 для разработчиков
Артем Фунтиков —
Сегодня, 2 апреля, компания Apple выпустила первые апдейты своих прошивок для разработчиков.
Об этом сообщает профильный портал Macrumors. Пакеты уже доступны для загрузки. Подробностей об изменениях, помимо исправления багов и улучшенной производительности, компания не предоставила. Если таковые обнаружатся, мы расскажем о них в отдельной статье.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides