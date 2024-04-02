Вышли первые бета-версии iOS и iPadOS 17.5, watchOS 10.5, а также macOS Sonoma 14.5 для разработчиков

Сегодня, 2 апреля, компания Apple выпустила первые апдейты своих прошивок для разработчиков.Об этом сообщает профильный портал Macrumors. Пакеты уже доступны для загрузки. Подробностей об изменениях, помимо исправления багов и улучшенной производительности, компания не предоставила. Если таковые обнаружатся, мы расскажем о них в отдельной статье.