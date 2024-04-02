Apple возродит давно забытую линейку наушников

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Речь идет о модели Beats Solo 4. Третья версия наушников выходила в 2016 году.О том, что Beats Solo 4 вскоре поступят в продажу, говорят изображения, найденные в коде бета-версии iOS 17.4.Macrumors сообщает, что внешне устройство похоже на Beats Solo 3, но со слегка измененным дизайном в сторону Pro-версии. Наушники получат порт USB-C, улучшенный звук и поддержку жестов. Новинка ожидается в трех цветах: черный, розовый, синий.Наушники Beats Solo 3 впервые вышли в 2016 году, и за исключением новых цветов, с того момента не обновлялись. Точной информации о дате выхода нет, но источник полагает, что Beats Solo 4 поступят в продажу в течение месяца.