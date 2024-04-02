Apple возродит давно забытую линейку наушников

Артем
кыегыкншв.png
Фото: Macrumors

Речь идет о модели Beats Solo 4. Третья версия наушников выходила в 2016 году.

О том, что Beats Solo 4 вскоре поступят в продажу, говорят изображения, найденные в коде бета-версии iOS 17.4. 

Macrumors сообщает, что внешне устройство похоже на Beats Solo 3, но со слегка измененным дизайном в сторону Pro-версии. Наушники получат порт USB-C, улучшенный звук и поддержку жестов. Новинка ожидается в трех цветах: черный, розовый, синий.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Наушники Beats Solo 3 впервые вышли в 2016 году, и за исключением новых цветов, с того момента не обновлялись. Точной информации о дате выхода нет, но источник полагает, что Beats Solo 4 поступят в продажу в течение месяца.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
Вышли первые бета-версии iOS и iPadOS 17.5, watchOS 10.5, а также macOS Sonoma 14.5 для разработчиков
Вышли первые обновления tvOS 17.5 и visionOS 1.2 для разработчиков
В сеть утек стильный редизайн iOS 18

Рекомендации

Рекомендации

Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка
Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций
От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии