Экраны модельного ряда iPhone 13 получат функцию Always-On Display. Об этом сообщает инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.С этой возможностью экран Apple Watch сможет оставаться включенным при низком уровне яркости и переменной частотой обновления. Это позволит пользователям всегда видеть время, дату, иконки уведомлений и прочие данные на «выключенном» экране iPhone.Такая функция уже применяется в Apple Watch. Пользователи умных часов компании могут всегда видеть время, не включая дисплей. Apple заимствует ее именно у умных часов.Ранее в сети появилась информация, что iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат экраны с частотой обновления 120 Гц. Аккумуляторы устройств будут увеличены, чтобы оставить автономность на прежнем уровне.