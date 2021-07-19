Экраны модельного ряда iPhone 13 получат функцию Always-On Display. Об этом сообщает инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман. 

С этой возможностью экран Apple Watch сможет оставаться включенным при низком уровне яркости и переменной частотой обновления. Это позволит пользователям всегда видеть время, дату, иконки уведомлений и прочие данные на «выключенном» экране iPhone.  

Такая функция уже применяется в Apple Watch. Пользователи умных часов компании могут всегда видеть время, не включая дисплей. Apple заимствует ее именно у умных часов. 

Ранее в сети появилась информация, что iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат экраны с частотой обновления 120 Гц. Аккумуляторы устройств будут увеличены, чтобы оставить автономность на прежнем уровне. 


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Источник:

Bloomberg Bloomberg

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