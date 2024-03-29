В Китае появились первые смартфоны с поддержкой 5.5G

Китайский оператор мобильной связи China Mobile запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 5.5G (она же 5G-Advanced или 5GA). Первыми и пока единственными смартфонами с поддержкой этой сети стали устройства Oppo из линейки Find X7.
Find X7 основан на процессоре MediaTek Dimensity 9300, а улучшенная модель Find X7 Ultra базируется на чипе Snapdragon 8 Gen 3. Оба устройства оснащены модифицированным модемом 5G, который после установки программного обновления стал обладать поддержкой 5.5G.
Сеть 5.5G работает значительно быстрее, чем 5G. Она обеспечивает скорость скачивания до 10 Гбит/с и скорость отдачи до 1 Гбит/с. Ожидается, что в этом году в Китае появятся ещё два десятка моделей смартфонов и других устройств, совместимых с этой технологией. О её выходе за пределы страны ничего неизвестно. В России тормозит внедрение даже обычного 5G — из-за ухода зарубежных телеком-гигантов и необходимости использовать отечественное оборудование, которое пока не обладает нужными характеристиками.
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