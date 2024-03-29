В Китае появились первые смартфоны с поддержкой 5.5G

Александр

 
Китайский оператор мобильной связи China Mobile запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 5.5G (она же 5G-Advanced или 5GA). Первыми и пока единственными смартфонами с поддержкой этой сети стали устройства Oppo из линейки Find X7.

Find X7 основан на процессоре MediaTek Dimensity 9300, а улучшенная модель Find X7 Ultra базируется на чипе Snapdragon 8 Gen 3. Оба устройства оснащены модифицированным модемом 5G, который после установки программного обновления стал обладать поддержкой 5.5G.

Сеть 5.5G работает значительно быстрее, чем 5G. Она обеспечивает скорость скачивания до 10 Гбит/с и скорость отдачи до 1 Гбит/с. Ожидается, что в этом году в Китае появятся ещё два десятка моделей смартфонов и других устройств, совместимых с этой технологией. О её выходе за пределы страны ничего неизвестно. В России тормозит внедрение даже обычного 5G — из-за ухода зарубежных телеком-гигантов и необходимости использовать отечественное оборудование, которое пока не обладает нужными характеристиками.
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Комментарии

Anatoly076
+135
Anatoly076
Ну вообще этот ни новость, а огонь просто 🔥🔥🔥! Такие скорости, такие возможности, для развития беспилотных систем и управления, телемедицины и др. Вот только в России вновь за 20 лет ввели тарифы с ПО гигабайтным трафиком, ограничениям по скорости в рамках часа. Из-за санкций и недоступности оборудования снижается покрытие. Хотя если представить что все «хорошо» как есть: покрытие, скорость и максимальный обьем 50 гигов в месяц, с такой скоростью весь интернет улетает в трубу за неделю!!!! 🤣🤣🤣

Например имея тариф с безлимитом, я не помню когда включал Вай-Вай! 🤔 (для чего если все прекрасно). Хотя за месяц и 10 дней в статистике трафика около 65 ГБ уходит.
30 минут назад
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tellurian
+1258
tellurian Anatoly076
Вы не учитываете, что такие скорости получены в идеале. Чем больше устройств, тем ниже скорость. Ресурс не бесконечен. Ещё важно с какой скоростью подключены базовые станции и другие параметры сети.
17 минут назад
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