Xbox в России не работает? Вы не один — решение есть

Георгий
Xbox

Мой Xbox Series X перестал подключаться к сетевым службам сегодня вечером. Оказалось, что проблема массовая. Решение есть.

Владельцы консоли из России также обратили внимание на проблему в VK-сообществе Xbox Community. Сообщается, что чаще всего возникают следующие ошибки:
  • 0x80a40401
  • 0x80832003
  • 0x87DD0017
  • 0x87DD001A
  • 0x82d40007
Xbox не работает

В большинстве случаев проблема с подключением возникла у владельцев консолей Xbox Series, которые ранее уже сталкивались с подобным. Ранее это можно было обойти с помощью стороннего DNS. Такое же решение можно использовать и сейчас.

Если вы испытываете трудности с подключением к сетевым сервисам, то попробуйте прописать DNS вручную. Для этого перейдите в Параметры > Общие параметры сети > Дополнительные настройки > Параметры DNS и вбейте один из этих вариантов:
  • 176.99.11.76 и 80.78.247.254 (помог в моем случае)
  • 78.157.42.100 и 78.157.42.101
  • 80.78.247.254 и 0.0.0.0 
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