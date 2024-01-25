Xbox в России не работает? Вы не один — решение есть

Мой Xbox Series X перестал подключаться к сетевым службам сегодня вечером. Оказалось, что проблема массовая. Решение есть.
Владельцы консоли из России также обратили внимание на проблему в VK-сообществе Xbox Community. Сообщается, что чаще всего возникают следующие ошибки:
- 0x80a40401
- 0x80832003
- 0x87DD0017
- 0x87DD001A
- 0x82d40007
В большинстве случаев проблема с подключением возникла у владельцев консолей Xbox Series, которые ранее уже сталкивались с подобным. Ранее это можно было обойти с помощью стороннего DNS. Такое же решение можно использовать и сейчас.
Если вы испытываете трудности с подключением к сетевым сервисам, то попробуйте прописать DNS вручную. Для этого перейдите в Параметры > Общие параметры сети > Дополнительные настройки > Параметры DNS и вбейте один из этих вариантов:
- 176.99.11.76 и 80.78.247.254 (помог в моем случае)
- 78.157.42.100 и 78.157.42.101
- 80.78.247.254 и 0.0.0.0