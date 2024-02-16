Diablo IV появится в Game Pass, но 4 эксклюзива Xbox выйдут на PS5 и Nintendo

Фархад
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Минувшей ночью широкий босс игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер наконец-то рассказал о планах компании по дальнейшему развитию. Спойлер: Xbox не отменили.

В рамках 20-минутного подкаста Фил рассказал, что 4 игры от дочерних студий Xbox выйдут на другие консоли — PlayStation и Nintendo Switch. Главное, что речь идёт не о Starfield или «Индиана Джонсе», а о небольших проектах. По данным The Verge, в их число вошли Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves и Grounded. Как отметил Спенсер, эти проекты изначально создавались, как мультиплатформенные.

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Вместе с этим большой босс Microsoft заверил, что никакой речи о закрытии консольного подразделения быть не может. Более того, в конце года нас ждёт новый Xbox. Инсайдеры уверены, что компания представит сразу два девайса — бездисковый Xbox Series X и портативный Xbox Series G.

Ну а теперь к главному — первой игрой Activision Blizzard, которая появится в подписке Xbox Game Pass, станет Diablo IV. Она пополнит каталог уже 28 марта. В будущем Microsoft добавит и другие тайтлы, включая проекты серии Call of Duty.
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Источник:
Xbox
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