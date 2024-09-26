В Китае выпущен электромобиль для геймеров — с двумя мониторами, топовой видеокартой и 23 динамиками

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Компании Meizu и Lynk&Co анонсировали выпуск электромобиля Z10 Starbuff. Он ориентирован на киберспортсменов, которые не хотели бы расставаться с любимыми играми даже в поездках.Z10 Starbuff представляет собой модифицированную версию уже выпущенного электромобиля Z10, в который установили геймерскую начинку. В салоне расположены два 17-дюймовых 90-герцовых OLED-монитора Samsung (один у водителя, второй напротив заднего сидения), а в системном блоке установлены процессор AMD Embedded V2000A с жидкостным охлаждением, видеокарта AMD Radeon RX 6600M, SSD на 1 ТБ и модем 5G. За звук отвечает сурраунд-система с 23-динамиками Harman Kardon. Кресла были оптимизированы для удобной посадки в процессе игры, также появились подставки для беспроводного комплекта клавиатуры и мыши.Электромобиль Z10 Starbuff будет выпущен ограниченным тиражом по цене от 242 до 320 тысяч юаней (от 3,18 до 4,17 млн рублей) в зависимости от характеристик и комплектации.