



В Китае появилась в продаже салфетка для протирания гаджетов. Производитель позиционирует его в качестве полного аналога точно такого же продукта от компании Apple.



Оригинальная эпловская салфетка стоит 19,90 доллара в США или 1990 рублей в России, а её китайский аналог продаётся за 16,79 юаня (около 2,5 долларов или 187 рублей). В описании указано, что эта салфетка выполнена из того же материала, что и у Apple, выглядит точно так же и полностью соответствует её размеру, но у неё отсутствует яблочный логотип.







Apple позиционирует свою салфетку в качестве аксессуара для протирки корпусов и экранов различных устройств. Она обладает мягкой ворсистой основой, которая хорошо убирает грязь и при этой не царапает поверхность. Компания советует приобрести её владельцам своих смартфонов, планшетов, часов, компьютеров и ноутбуков. Несмотря на относительно высокую цену, эта салфетка пользуется большим спросом, в некоторых странах её доставку нужно ждать несколько недель.







