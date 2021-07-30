Читатель 9to5mac обнаружил возможную массовую проблему в экранах MacBook на M1 — их экраны трескаются без причины. Это выводит их из строя.Пользователь открыл ноутбук утром и обнаружил трещины на экране. Он связался с Apple, там ему сказали, что замена экрана будет стоить 570 фунтов стерлингов. Он сказал сотрудникам, что дисплей повредился не по его вине, но они ответили, что их специалисты выяснят, так ли это.Читатель 9to5mac нашел подобные истории на Reddit, и в них тоже говорится, что экран MacBook на M1 трескается без физических воздействий. Один владелец MacBook Air M1 заметил, что спустя шесть месяцев пользования его экран треснул без видимой причины. Он связался с авторизованным сервисным центром там ему сказали, что не гарантийный случай.Издание 9to5mac видит две возможные причины трещин на экране: попадание мусора под крышку и изгиб экрана при закрытии, открытии и смене угла обзора. Журналисты направили официальный запрос на комментарий в Apple.