На прошлой неделе обрабатывал довольно большой объем фотографий для предстоящих обзоров и буквально на кончиках пальцев ощущал, что мощности моего старичка MacBook Pro mid 2012 для одновременного запуска Chrome, Capture One, Pixelmator и Telegram уже, мягко говоря, не хватает. В итоге психанул и решил перейти на прошлогодний Air с процессором M1. Эта заметка может полезна для тех, кто хочет обновиться, но по каким-либо причинам пока сомневается.
Это не совсем обзор, поскольку полноценное ревью со всеми подробностями у нас выйдет чуть позже. В этом тексте поделюсь своим личным опытом и впечатлениями.
Почему Air?Мне нужен универсальный компьютер, с которым я не буду привязан к определенному месту. К примеру, дома я подключаю ноутбук к внешнему монитору и большую часть времени работаю за своим столом, но иногда возникает желание сделать то же самое, но на удобном диване. Иногда я перемещаюсь по стране и для меня важна возможность «взять работу с собой» без особого ущерба мобильности, поэтому устройство должно быть легким и компактным. В связи с этим выбор падает на свеженький Air.
Также хочу отметить, что 99К рублей довольно ощутимая трата для семейного бюджета. Тем не менее именно MacBook Air 2020 года считаю одним из самых выгодных приобретений в линейке компьютеров Mac с процессором M1. «Миник» мне не подходит, поскольку это стационарное решение, а за преимущества «прошки» в виде тач-бара, которым я не планирую пользоваться, дополнительного графического ядра и системы активного охлаждения в моем случае просто нет смысла переплачивать. Таким образом «эйр» максимально вписывается во все мои сценарии использования.
ПереходНовенький MacBook Air приехал ко мне заряженным на 85% (рекомендую запомнить этот показатель). Изначально я решил, что не буду переносить все данные со своего старого ноутбука и настрою «эйр» как новый. Весь набор софта из App Store и с официальных сайтов встал и завёлся без проблем. В мой набор необходимых приложений входят: браузер Chrome, Trello, Telegram, Spark, Spotify, Caramba Switcher, iA Writer, Pixelmator Pro, Capture One и Cloudflare Warp.
Из всего установленного софта через преобразователь Rosetta 2 работают: Caramba Switcher, Capture One, Spark, Spotify и Trello. Тем не менее они запускаются и выполняют все функции очень гладко, каких-либо ошибок и отличий от нативных версий я пока не заметил. Весь остальной необходимый для меня набор приложений получил нативную поддержку процессора M1.
Как проверить, какая версия приложения установленаВ macOS Big Sur есть способ проверить, для какого процессора в вашей системе установлена версия приложения. Для этого нужно запустить утилиту «Информация о системе» и перейти в раздел «ПО» > «Программы».
В правой части окна запустится список со всеми установленными программами. В графе «Тип» у приложения с нативной поддержкой процессора M1 будет стоять значение «Универсальная», а напротив версии для чипа Intel будет указано «Intel».
Сборка, эргономика, конструкция и вот это вот всёЧто тут можно сказать, Air — это MacBook со всеми вытекающими преимуществами. Я остановил свой выбор на привычной расцветке Silver. Корпус и его конструктивные части ощущаются очень приятно. Всё, по традиции для Apple, на своих местах, ничего не скрипит и не люфтит, крышка, как и раньше открывается без проблем одной рукой.
Трекпад ощутимо больше в сравнении с моей старой «прошкой». С первого дня оценил наличие сканера отпечатка пальца Touch ID — очень удобно подтверждать некоторые операции, требующие введения пароля, обычным прикосновением. В большинстве случаев это значительно экономит время. Яблоко на крышке довольно маркое и собирает все следы прикосновений.
По разъёмам скучновато — всего два USB-С порта. С вашей помощью я уже заказал два хаба. Один, который крепится прямо к корпусу, а второй, по совету читателей — на шнурке. Планирую протестировать оба аксессуара. Напомню для полноценной работы из дома мне необходимы HDMI, парочка USB-A и опционально слот для SD-карт.
АвтомностьЯ с уверенностью могу сказать, что впервые встречаю ноутбук с таким показателем автономной работы. Это настолько хорошо, что даже пугает в хорошем смысле этого слова. Запомнили 85 процентов из раздела про переход? Так вот, установка и скачка всех приложений, небольшое копирование нужных файлов и вечер работы. В итоге поставил MacBook Air на зарядку только на следующий день, когда значок батареи в правом верхнем углу экрана показал 28 процентов.
Не итогиСпустя сутки могу сказать, что я определенно очень рад переходу со своего старичка на MacBook Air. Из самых ощутимых достоинств отмечу: автономность, легкость, клавиатуру, экран и наличие сенсора Touch ID. К концу этой заметки мне совершенно не хочется подводить какие-либо итоги того, стоит брать новый Air или подождать «знака свыше». Определенно, у Apple получился весьма достойный ноутбук, который по моим первым ощущениям уверенно укладывает на обе лопатки решения на Intel. Тем не менее одних суток мало, чтобы сформировать полноценное впечатление от устройства. С другой стороны, моя цель была поделиться опытом перехода и первыми эмоциями. Продолжу использовать новый Air и как только наберется информации на следующую страницу для этого дневника, то сразу вернусь.
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