С момента моего перехода на MacBook Air с процессором M1 прошла неделя. Появилось несколько моментов, которыми можно дополнить впечатления, чтобы картинка сложилась полностью. Забегая вперед, сразу скажу, что опыт только положительный. В моем личном сценарии использования недостатков я пока не выявил.
КлавиатураВ серии MacBook Air 2020 года используется улучшенный механизм «ножницы». Тактильно клавиатура Magic Keyboard получилась очень приятной. У клавиш приятный ход с мягкими щелчками, а их размер в моем случае идеален. Из-за отсутствия цифрового блока никогда не переживал, поскольку не бухгалтер и он мне особо не нужен.
АвтономностьСрок автономной работы от одного заряда всё также впечатляет, как и в первый день. С эйром я вполне спокойно могу позволить себе отправиться работать на свежем воздухе в парк или кафе, оставив адаптер при этом дома.
ПроизводительностьВ моем случае прирост ощутимый. MacBook Air на M1 позволяет запускать для редактирования пак равок с Sony A7II и при этом держать запущенным Pixelmator Pro для мгновенной и точечной обработки.
Благодаря отсутствию вентиляторов ноутбук очень тихий, его работа не слышна. Казалось бы такое решение могло бы стать недостатком. Тем не менее при запущенном Chrome с пятью-шестью вкладками, Telegram, Capture One, Pixelmator Pro и при фоновом воспроизведении музыки в Spotify ноут не греется. В такие моменты я не верю своим ощущениям и проверяю ладонью температуру нижней поверхности MacBook. За прошедшую неделю он не нагрелся выше комнатной.
В плане софта под Intel, который работает через преобразователь Rosetta, разницы в производительности с нативными решениями я не выявил. Все приложения запускаются быстро и работают без нареканий. Один раз вылетел Telegram при попытке отправить около 30 довольно тяжелых JPEG-ов после обработки из Capture One. Windows я не использую уже, как минимум, более семи лет, поэтому отсутствие Bootcamp не вызывает в моем случае неудобств. Несмотря на это, есть возможность запуска ARM-винды с помощью последней версии Parallels.
USB-хабВ предыдущей заметке рассказывал, что для полноценной работы мне необходимы HDMI и парочка портов USB-A. Всё это решается с помощью USB-концентратора и мы с вами успели выбрать несколько вариантов на AliExpress. Самым первым пришел хаб, который подключается в плотную к корпусу ноутбука. Сейчас расскажу о нем подробнее.
Хаб заказывал отсюда, доставка до СПБ заняла две недели. Аксессуар упакован в компактную коробочку красного цвета, внутри сам концентратор и документация. Упаковка была дополнительно завернута в пупырку, чтобы гаджет не повредился во время транспортировки.
Корпус хаба выполнен из алюминия с пластиковыми вставками. Цвет очень точно попал в расцветку моего MacBook Air. Концентратор очень плотно подключается к ноутбуку без зазоров. Напомню, он оснащается HDMI, двумя портами USB-C, двумя USB-A, а также двумя слотами для карточек SD и microSD.
В самой верхней части хаба есть небольшой светодиод. Я проверил, все порты работают. За шесть часов тестирования с подключенным монитором концентратор не нагрелся.
Я бы не сказал, что от такой конструкции хабов у меня возникло негативное впечатление, но есть небольшая оговорка. Поскольку этот концентратор довольно плотный в плане присоединения к ноутбуку, то выбирать его нужно в максимально стационарном сценарии, когда основную часть времени MacBook используется в качестве системного блока. Сложилось ощущение, что частое подключение/отключение такого хаба может расшатать порты.
Пока до меня едет еще один концентратор, но в этот раз «на шнурке» от Ugreen, возможно, за это время наберется еще немного замечаний от более длительного тестирования MacBook Air на M1.
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