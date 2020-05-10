В 2020 году Apple обновила всю линейку MacBook — выпустила две модели Pro (13 и 16) и обновленный Air. Радикально ноутбуки не изменились, но поколение 2020 года — работа над ошибками, и их особенности вполне могут стать причиной обновиться с модели 2016-2019 года.

В них изменили клавиатуры и обновили конфигурации. Вместо «бабочки» там стоит старая и удобная ножничная Apple Magic Keyboard, а в минимальной комплектации объем памяти — 256 ГБ, а не 128 ГБ.

Второе изменений позволяет смело брать ноутбук в базовой конфигурации. Раньше же нужно было несколько раз подумать, хватит ли вам 128 ГБ, чтобы не думать о свободном месте на накопителе. То есть чтобы взять оптимальный макбук, к минимальной стоимости всегда надо было прибавлять 20 тыс. руб.

MacBook избавили от хронической проблемы. Теперь очередь за iPhone?

Память — хроническая проблема и в iPhone. Причем, оптимальной конфигурации здесь как правило нет — либо нехватка, либо перебор.

В 2017 году хитом был iPhone 7 на 128 ГБ — такого объема памяти хватало, чтобы о ней не думать. Тогда же вышли iPhone 8, 8 Plus и X в конфигурациях 64 ГБ и 256 ГБ. То есть вы либо вечно мониторите состояние хранилища, либо не знаете проблем, но вдвое переплачиваете за гигабайты. Хотя очевидно, что версии этих смартфонов на 128 ГБ были бы самыми популярными.

В 2019 году, когда вышли iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, стандартный объем для флагмана —128 ГБ. Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e в базовой комплектации получили именно столько, Huawei P30 Pro — и вовсе 256 ГБ.

Не все так просто. Увеличение памяти убьет iPhone

128 ГБ — самый оптимальный объем. В таком случае вы получаете около 100 ГБ на игры, фото и видеО. 256 ГБ позволит вообще забыть о накопителе, но и компромисс стоящий — переплата на 20 тыс. руб.

Интересно, что такая проблема есть только в дорогих айфонах. С 2018 года Apple продает удешевленные, и там ее нет. В сентябре того года вышел iPhone XR на 64, 128 и 256 ГБ, вторая версия ожидаемо стала самой популярной. Та же история с iPhone 11, SE очевидно ждет та же история — новый смартфон продается в тех же конфигурациях на 64, 128 и 256 ГБ.

Проблема с памятью с 2018 года есть только во флагманских моделях — XS, XS Max, 11 Pro, 11 Pro Max. Видимо, их аудитория — люди, которые могут позволит себе переплату за гигабайты.

С iPhone 11, XR и SE ситуация обратная — тут люди экономят каждую копейку, поэтому версии на 128 ГБ будут самыми хитовыми, но и 64 ГБ будут хорошо продаваться. СТАТИСТИКУ

А Apple нужны деньги — продажи смартфонов начали падать еще до коронавируса, и прибыль не снижается за счет сервисов компании. Поэтому увеличивать объем памяти в минимальной комплектации во флагманских iPhone нельзя, другие версии тогда не будут покупать.

Почему за память в MacBook все равно нужно переплачивать

Впрочем, полностью от проблемы с нехваткой памяти Apple не избавила. Ее нет только в самом дорогом макбуке - 16-дюймовым, на Pro 13 и Air забыть о ней все равно не получится. Если вы работаете с фотографией или графикой, вам нужен объем памяти от 16 ГБ.

На сайте Apple приводятся цены. В базовой конфигурации (8+256 ГБ) MacBook Air стоит 89 990 руб., а с увеличенной оперативной памятью до 16 ГБ уже 109 990 руб. То есть, заработать на гигабайтах у Apple все равно масса возможностей. Компания одумалась и убрала конфигурации с крохотным накопителем. Это главное.





