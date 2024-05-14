В новых iPad Pro обнаружен досадный косяк. Он связан с OLED-дисплеем

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Редакторы портала iMore сообщают, что у некоторых новых планшетов iPad Pro с OLED-дисплеями возникают проблемы при воспроизведении HDR-контента. В частности на синих участках сцены появляются артефакты и блики.Интересно, что проблема не затрагивает другие гаджеты Apple, например iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.Сама Apple признала существование проблемы и пообещала устранить её в следующем обновлении iPadOS.