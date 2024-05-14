В новых iPad Pro обнаружен досадный косяк. Он связан с OLED-дисплеем

Фархад
iPad Pro // Future

Редакторы портала iMore сообщают, что у некоторых новых планшетов iPad Pro с OLED-дисплеями возникают проблемы при воспроизведении HDR-контента. В частности на синих участках сцены появляются артефакты и блики.

«В относительно специфических обстоятельствах блики при просмотре HDR-контента на некоторых оттенках синего, включая тёмно-синий и индиго, размыты до такой степени, что на экране они кажутся почти белыми. Лучший способ заметить это — посмотреть на персонажа в тёмно-синей рубашке — складки кажутся мерцающими, как паутина, натянутая на плоскую поверхность. В других случаях проявляются артефакты в виде чернильных капель», — отмечают в iMore.

iPad Pro // Future

Интересно, что проблема не затрагивает другие гаджеты Apple, например iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

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Сама Apple признала существование проблемы и пообещала устранить её в следующем обновлении iPadOS.
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Источник:
iMore
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