Первые обзоры iPad Pro M4: невероятная мощность и суперсочный дисплей, но есть и жирный минус

В преддверии завтрашнего старта продаж новых iPad Pro с чипами M4 в сети появились первые обзоры от западных медиа и блогеров. Собрали, всё самое интересное.Если коротко, большинству рецензентов понравились OLED-дисплеи, но, как и прежде, потенциал сверхпроизводительного чипа M4 остался нераскрытым из-за ограниченного ПО. Apple срочно нужно исправлять ситуацию с софтом, что скорее всего она сделает уже в июне на WWDC 2024.Портал Gizmodo сравнил iPad Pro на M4 с MacBook Air на M3 в тесте рендеринга Octane X. Планшет справился с задачей за 1 минуту и 53 секунды, а ноутбук — за 57 секунд. А при сравнении производительности в игре Resident Evil 4 с iPad Pro 2022 года журналист не смог найти существенных отличий. На обоих устройствах игра идёт одинаково.По данным The Verge, в тестах производительности Geekbench 6 новый iPad Pro M4 набрал на 50% больше очков, чем MacBook Pro на M3, но по факту он не ощущается на 50% быстрее. При этом в iMovie рендеринг видео завершился заметно быстрее, чем на 11-дюймовом iPad Pro M2, а все остальные приложения запускались на «полсекунды» быстрее.Несмотря на невероятную производительность чипа M4, обозреватели указали на недостатки iPadOS. Джейсон Снелл из SixColors подчеркнул, что iPad Pro‌ способен «справиться практически с любой задачей, которую он способен выполнить», но его разочаровали ограничения iPadOS.Федерико Витиччи из MacStories вовсе уделил свой обзор многочисленным недостаткам iPadOS. Всё потому, что он использует iPad в качестве основного компьютера на протяжении многих лет.Редактор The Wall Street Journal Джоанна Штерн в свойственной ей манере провела очень интересную параллель — она сравнила использование iPad Pro M4 на iPadOS 17 с «вождением Ferrari на поле для гольфа». По её словам, «операционная система на базе iPhone ограничивает возможности iPad».Журналисты The Verge, TechCrunch, Engadget и других изданий пришли к выводу, что в новых iPad Pro установлен «невероятно яркий, чёткий и динамичный OLED-экран». Переход с ЖК-дисплея на OLED — самое серьёзное обновление в истории планшетов Apple. Однако при переходе с iPad Pro на mini-LED пользователи не получат настолько впечатляющий опыт.Также рецензентам понравился обновлённый дизайн, благодаря которому «прошки» стали тоньше и легче. Отдельного внимания заслужила камера для видеозвонков, «переехавшая» на боковую рамку дисплея. Ещё журналистов впечатлили более мощные динамики, а вот автономность осталась на прежнем уровне — около 10 часов.