Первые обзоры iPad Pro M4: невероятная мощность и суперсочный дисплей, но есть и жирный минус

В преддверии завтрашнего старта продаж новых iPad Pro с чипами M4 в сети появились первые обзоры от западных медиа и блогеров. Собрали, всё самое интересное.
Если коротко, большинству рецензентов понравились OLED-дисплеи, но, как и прежде, потенциал сверхпроизводительного чипа M4 остался нераскрытым из-за ограниченного ПО. Apple срочно нужно исправлять ситуацию с софтом, что скорее всего она сделает уже в июне на WWDC 2024.
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Производительность
Портал Gizmodo сравнил iPad Pro на M4 с MacBook Air на M3 в тесте рендеринга Octane X. Планшет справился с задачей за 1 минуту и 53 секунды, а ноутбук — за 57 секунд. А при сравнении производительности в игре Resident Evil 4 с iPad Pro 2022 года журналист не смог найти существенных отличий. На обоих устройствах игра идёт одинаково.
По данным The Verge, в тестах производительности Geekbench 6 новый iPad Pro M4 набрал на 50% больше очков, чем MacBook Pro на M3, но по факту он не ощущается на 50% быстрее. При этом в iMovie рендеринг видео завершился заметно быстрее, чем на 11-дюймовом iPad Pro M2, а все остальные приложения запускались на «полсекунды» быстрее.
Программное обеспечение
Несмотря на невероятную производительность чипа M4, обозреватели указали на недостатки iPadOS. Джейсон Снелл из SixColors подчеркнул, что iPad Pro способен «справиться практически с любой задачей, которую он способен выполнить», но его разочаровали ограничения iPadOS.
Федерико Витиччи из MacStories вовсе уделил свой обзор многочисленным недостаткам iPadOS. Всё потому, что он использует iPad в качестве основного компьютера на протяжении многих лет.
Редактор The Wall Street Journal Джоанна Штерн в свойственной ей манере провела очень интересную параллель — она сравнила использование iPad Pro M4 на iPadOS 17 с «вождением Ferrari на поле для гольфа». По её словам, «операционная система на базе iPhone ограничивает возможности iPad».
OLED-дисплей
Журналисты The Verge, TechCrunch, Engadget и других изданий пришли к выводу, что в новых iPad Pro установлен «невероятно яркий, чёткий и динамичный OLED-экран». Переход с ЖК-дисплея на OLED — самое серьёзное обновление в истории планшетов Apple. Однако при переходе с iPad Pro на mini-LED пользователи не получат настолько впечатляющий опыт.
Также рецензентам понравился обновлённый дизайн, благодаря которому «прошки» стали тоньше и легче. Отдельного внимания заслужила камера для видеозвонков, «переехавшая» на боковую рамку дисплея. Ещё журналистов впечатлили более мощные динамики, а вот автономность осталась на прежнем уровне — около 10 часов.