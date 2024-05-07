В новых iPad Pro пропала камера и ещё один бесполезный компонент

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Сегодняшняя презентация Apple оставила очень много вопросов к новым продуктам. В частности, к iPad Pro. Эти устройства получили разные чипы M4, дисплеи OLED и обновлённые корпуса, но лишились поддержки сетей 5G mmWave и сверхширокоугольной камеры.На сайте Apple эта информация подтверждается — модели с сотовым модулем теперь поддерживают диапазоны частот ниже 6 ГГц в сетях 5G. До этого в США продавались iPad с поддержкой mmWave 5G. Видимо, такой подход себя не оправдал.Другое странное изменение — отсутствие сверхширокоугольной камеры на 10 Мп на задней панели. Она была в последних трёх поколениях iPad Pro, но возможно, в Apple посчитали, что пользователям этот модуль не нужен. Официального разъяснения от Apple пока нет.Ранее мы также рассказывали, что iPad Pro и iPad Air 2024 лишились физического слота для SIM-карты.