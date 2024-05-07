Вышли предрелизные бета-версии iOS 17.5, iPadOS 17.5 и macOS Sonoma 14.5

Фархад
17.5

Сегодня, 7 мая, компания Apple выпустила финальные бета-версии будущих обновлений iOS 17.5, iPadOS 17.5, watchOS 10.5 и macOS Sonoma 14.5 для зарегистрированных разработчиков.

Установить новые сборки можно на любые совместимые устройства после регистрации на сайте для разработчиков Apple. В предыдущих сборках энтузиасты обнаружили упоминания новых iPad и Apple Pencil Pro, которые были представлены сегодня, а также новые наушники Beats, анонсированные на прошлой неделе.

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Также бета-версии содержат исправления ошибок и багов, обнаруженных в предыдущих сборках.

Общедоступный релиз iOS 17.5, iPadOS 17.5, watchOS 10.5 и macOS Sonoma 14.5 состоится уже на следующей неделе.
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