Вышли предрелизные бета-версии iOS 17.5, iPadOS 17.5 и macOS Sonoma 14.5

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Сегодня, 7 мая, компания Apple выпустила финальные бета-версии будущих обновлений iOS 17.5, iPadOS 17.5, watchOS 10.5 и macOS Sonoma 14.5 для зарегистрированных разработчиков.Установить новые сборки можно на любые совместимые устройства после регистрации на сайте для разработчиков Apple. В предыдущих сборках энтузиасты обнаружили упоминания новых iPad и Apple Pencil Pro, которые были представлены сегодня, а также новые наушники Beats, анонсированные на прошлой неделе.Также бета-версии содержат исправления ошибок и багов, обнаруженных в предыдущих сборках.Общедоступный релиз iOS 17.5, iPadOS 17.5, watchOS 10.5 и macOS Sonoma 14.5 состоится уже на следующей неделе.