





Медиаприставку Okko Smart Box теперь можно купить в 1900 офисах «Сбербанка» по всей России (за исключением Дальнего Востока и Восточной Сибири). Заявка оформляется прямо в отделении, заказ привозит курьер — по указанному адресу или в пункт самовывоза. Срок доставки — 2–4 дня.Okko Smart Box стал первым физическим продуктом экосистемы «Сбербанка», представленным в его филиальной сети. Раньше приобрести приставку можно было только онлайн. Цена при этом осталась прежней — 2990 рублей. Напомним, что «Сбербанк» вывел это устройство на российский рынок в феврале 2020 года.Компактная 4К-медиаприставка открывает доступ к огромному каталогу фильмов, сериалов, мультфильмов и другого контента онлайн-кинотеатра Okko, а также видео в интернете и популярным мобильным играм, в которые теперь можно играть на большом экране телевизора. Кроме того, гаджет позволяет смотреть 160 телеканалов без установки и настройки антенны благодаря сервису интернет-вещания «Смотрёшка» от компании Livestream.Одно из особенностей устройства — интеллектуальный голосовой поиск: чтобы найти нужный контент, достаточно нажать кнопку «Микрофон» на пульте и произнести его название либо ключевое слово. Таким образом, Okko Smart Box превращает любой телевизор — даже если он не поддерживает технологию Smart TV — в универсальный центр развлечений, который моментально находит любое видео по запросу (VOD, video on demand).