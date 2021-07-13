В приложении погоды на iOS нашли странное ограничение — оно не всегда показывает точную температуру, потому что одно значение не отображается никогда. Об этом сообщает The Verge.Приложение не отображает 69 градусов по Фаренгейту. Если оно фиксирует это значение, то отобразит 68 или 70 градусов. При этом, на сайте Weather.com, откуда берутся данные, будет отображаясь 69 градусов.Возможная причина проблемы заключается в том, что Apple может получать данные для приложения в градусах по Цельсию, а затем конвертировать их в градусы по Фаренгейту. Например, 20 градусов по Цельсию преобразуется в 68 градусов по Фаренгейту, а 21 градус по Цельсию — в 69,8 градусов по Фаренгейту, что округляется до 70. Приложение, похоже, имеет аналогичные проблемы с такими значениями температуры, как 65 градусов: 18 градусов по Цельсию преобразуются в 64,4 градуса по Фаренгейту, а 19 градусов по Цельсию - 66,2.Apple не прокомментировала The Verge проблему. Неизвестно, когда Apple начала округлять значения. Смартфон под управлением iOS 11.2.1 показывает точные данные о 69 градусах по Фаренгейту, как и телефон под управлением iOS 15, поэтому вполне возможно, что проблема связана с последним обновлением операционной системы.