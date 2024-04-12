В продажу выпустили мини-компьютер с китайским процессором Loongson

В Китае появился в продаже мини-ПК Morefine M700S с процессором Loongson 3A6000. Этот чип оснащён четырьмя ядрами, которые работают в восемь потоков, а его максимальная тактовая частота варьируется от 2 до 2,5 ГГц. Производитель утверждает, что устройство подходит для использования в промышленности, государственном секторе, образовании, медицине и других областях. По производительности Loongson 3A6000 сравним с Intel Core i3-10100F.
Morefine M700S выполнен в форм-факторе мини-ПК. Его размеры составляют 149 × 145 × 50 мм, а вес — 812 г. На плату можно установить до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200. Также имеется один слот для накопителя M.2. Встроенная графика позволяет выводить изображение в разрешении 4K с частотой обновления 30 Гц.
Компьютер оснащён двумя портами HDMI, четырьмя разъёмами USB 2.0, двумя USB 3.0 и одним USB Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0 мощностью 30 Вт. Для подключения к проводной сети предусмотрен интерфейс Gigabit Ethernet. Наушники или колонки можно подключить через разъём 3,5 мм. Устройство поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Предустановлена операционная система Loongnix, но при желании можно установить другую систему, включая Windows 10 или 11. Цена Morefine M700S в Китае составляет 2799 юаней, что эквивалентно 386 долларам США или 35 800 российским рублям.
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