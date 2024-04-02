Какие смартфоны Poco получат HyperOS совсем скоро

Индийское подразделение компании Poco поделилось дорожной картой перехода на HyperOS для ряда устройств во втором квартале 2024 года.
В ближайшие три месяца масштабное обновление ПО получат владельцы следующих смартфонов:
- Poco F4
- Poco M4 Pro
- Poco C65
- Poco M6
- Poco X6 Neo
Ранее бренд успел обновить целую кучу устройств, включая:
- Poco C55
- Poco M5
- Poco X5
- Poco X5 Pro
- Poco X6 Pro
- Poco F5
- Poco X6
- Poco M4 5G
- Poco M6 Pro
Стоит отметить, что HyperOS в случае с этими устройствами выступает просто оболочкой, которая сменит MIUI 14. Увы, с релизом новой прошивки, смартфоны на Android 13 не получат Android 14.
На днях мы рассказывали о 12 смартфонах Xiaomi, которые скоро получат HyperOS. На удивление, в списке есть даже модель 2020 года.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.