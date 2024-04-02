Какие смартфоны Poco получат HyperOS совсем скоро

Фархад
HyperOS

Индийское подразделение компании Poco поделилось дорожной картой перехода на HyperOS для ряда устройств во втором квартале 2024 года.

В ближайшие три месяца масштабное обновление ПО получат владельцы следующих смартфонов:
  • Poco F4
  • Poco M4 Pro
  • Poco C65
  • Poco M6
  • Poco X6 Neo
HyperOS

Ранее бренд успел обновить целую кучу устройств, включая:
  • Poco C55
  • Poco M5
  • Poco X5
  • Poco X5 Pro
  • Poco X6 Pro
  • Poco F5
  • Poco X6
  • Poco M4 5G
  • Poco M6 Pro


Стоит отметить, что HyperOS в случае с этими устройствами выступает просто оболочкой, которая сменит MIUI 14. Увы, с релизом новой прошивки, смартфоны на Android 13 не получат Android 14.

На днях мы рассказывали о 12 смартфонах Xiaomi, которые скоро получат HyperOS. На удивление, в списке есть даже модель 2020 года.

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Источник:
GizmoChina
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