Xiaomi выпустила настольную зарядку с удивительными возможностями

Компания Xiaomi анонсировала выпуск нового зарядного устройства в формате GaN — Xiaomi 67W Desktop Fast Charging Socket Pro. В отличие от аналогов, оно умеет не только заряжать или питать гаджеты, но также передавать данные между ними и выводить изображение на монитор.
Это устройство обладает следующими портами: 1 x USB-C1 (быстрая зарядка), 3 x AC (2500 Вт), 1 x USB Type-C2 (зарядка, передача данных), 1 x USB-A, 1 x HDMI. Поддерживаются стандарты быстрой зарядки Xiaomi 67W, PD3.0/2.0, QC3.0/2.0, FCP, AFC, Apple 2.4A, BC1.2. Через USB Type-C2 может вводиться изображение (например, с компьютера, ноутбука или смартфона), а через HDMI оно выводится на монитор или телевизор (поддерживается разрешение до 4K с частотой до 60 кадров в секунду).
Наибольший интерес представляет разъём USB Type-C2, который может использоваться для зарядки, передачи файлов, видео и звука. В комплектацию входит универсальный кабель длиной 90 см специально для этого разъёма. Максимальная мощность энергии, распределяемой между всеми USB-портами, составляет 67 Вт, специальный чип отвечает за корректную подачу энергии в соответствии с поддерживаемыми стандартами. Также имеются три розетки для подключения устройств к сети 110 или 220 В, общая потребляемая мощность — 2500 Вт.
Xiaomi продаёт эту новинку через свою краудфандинг-площадку Youpin. Цена очень привлекательная — 185 юаней (около 2400 рублей).
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