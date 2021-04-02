Black Shark 4 Pro — 765 579 баллов OPPO Find X3 Pro — 742 078 баллов Nubia Red Magic 6 Pro — 741 100 баллов ASUS ROG Phone 5 — 729 300 баллов vivo X60 Pro+ — 726 216 баллов IQOO 7 — 725 478 баллов Redmi K40 Pro — 719 798 баллов Xiaomi Mi 11 — 710 581 баллов Meizu 18 — 710 459 баллов Meizu 18 Pro — 698 611 баллов







Создатели бенчмарка AnTuTu обновили ежемесячный рейтинг самых производительных смартфонов. Теперь его возглавляют устройства с новейшим топовым чипом Snapdragon 888.Смартфоны со Snapdragon 888 заняли все десять позиций в топе наиболее производительных устройств. Несмотря на то, что у большинства одна и та же конфигурация (12 ГБ оперативной памяти плюс 256-гигабайтный накопитель), показатели производительности сильно отличаются.Месяцем ранее в рейтинге AnTuTu, помимо смартфонов со Snapdragon 888, были устройства с чипом Snapdragon 865+. Сейчас они сместились на более низкие позиции.