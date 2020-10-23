«Мы видим высокий интерес покупателей к новым моделям iPhone, спрос на которые сопоставим с предзаказами на iPhone 11 и iPhone 11 Pro. На все новинки действует рассрочка стоимостью от 800 рублей в месяц и уже более 20% предварительных заявок оформлено с помощью этого инструмента. С момента старта продаж новинки также можно будет приобрести с помощью trade-in», — прокомментировал Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной».

64 ГБ — 79 990 руб.

128 ГБ — 84 990 руб.

256 ГБ — 94 990 руб.

128 ГБ — 99 990 руб.

256 ГБ — 109 990 руб.

512 ГБ — 129 990 руб.







Компания «Связной» подвела итоги предзаказов новых смартфонов от Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. 80% от всех предварительных заявок на эти устройства пришлось на iPhone 12 Pro.Покупатели в основном выбирают новинку в цвете «тихоокеанский синий» с объёмом памяти 256 Гб. Среди моделей iPhone 12 хитом продаж стали устройства в «синем цвете» в конфигурации на 128 Гб. Чаще всего предзаказ оформляют жители Москвы, Казани, Краснодара, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовал 21 октября, а продажи этих устройств начнутся 23 октября в 15:00 по московскому времени. Цены установлены такие: