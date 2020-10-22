





Согласно новому документу поддержки, опубликованному на этой неделе, Apple предоставила возможность загрузки обновления программного обеспечения iOS по 5G на iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.Чтобы загружать обновления iOS через 5G, пользователям необходимо включить режим «Разрешить больше данных через 5G» в разделе «Настройки» > «Сотовая связь» > «Параметры сотовых данных» > «Режим данных». Apple заявляет, что этот режим обеспечивает более качественное видео в звонках FaceTime, а также позволяет сторонним приложениям использовать больше сотовых данных для расширенных возможностей при подключении к сетям 5G.Согласно внутреннему документу Verizon, полученному сайтом MacRumors, возможность загрузки обновлений iOS по сотовой сети ограничена режимом 5G с новой функцией в iPhone 12. На всех предыдущих моделях для скачивания апдейта операционной системы по-прежнему потребуется подключение к Wi-Fi.В документе поддержки Apple также упоминается, что при использовании моделей iPhone 12 в режиме Dual SIM сети пятого поколения не поддерживаются во всех устройствах, кроме смартфонов для китайского рынка. Компания планирует добавить поддержку 5G для этого режима в других странах до конца этого года.