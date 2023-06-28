В России будут с нуля разрабатывать и собирать смартфоны, планшеты и ноутбуки

Александр

Фото: Unsplash

Российская компания GS Group планирует построить завод с полным циклом создания смартфонов, планшетов, ноутбуков и прочей электроники. Сейчас в России нет таких производств, поэтому любые устройства создаются и монтируются на зарубежных мощностях, в основном в Азии.

Первые образцы техники будут показаны в Екатеринбурге в середине июля 2023 года, а фабрика, где будет производиться их сборка, откроется к концу текущего года. Сейчас GS Group владеет заводом по производству светодиодов, построенным на собственные средства компании.

В проект будет инвестировано около 3,5 млрд рублей. Завод будет располагаться в городе Гусеве Калининградской области, где находится территория инновационного кластера «Технополис GS», в котором уже собирают устройства.

Завод GS Group планирует работать по модели ODM (Original Design Manufacturer), то есть сможет не только собирать устройства по заказу сторонних компаний, но и разрабатывать гаджеты с нуля, используя различные компоненты. Заказчиками GS Group в перспективе станут российские бренды, которые прежде сотрудничали с китайскими ODM-вендорами, в том числе Digma, Sber Devices, Depo и Kraftway.
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Комментарии

+157
Sergey2048
Если честно, то в нашей Стране лучше когда напишут — начали серийно выпускать, а не через пол- года должны-возможно, на это выделили 3.5 млрд
минуту назад
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