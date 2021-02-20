





Компания Huawei анонсировала выпуск обновления EMUI 11 для российских пользователей трёх моделей смартфонов. Huawei P30 и P30 Pro обновятся 22 февраля, а Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS и Nova 5T — 16 марта.Обновление будет доступно по Wi-Fi. Оно установится с сохранением приложений, пользовательских файлов и настроек.Поскольку апдейты ещё не вышли, неизвестно, сохранятся ли в них сервисы Google. Скорее всего да, поскольку Huawei обещала добавлять их в те модели, на которых они были доступны изначально.EMUI 11 добавляет смартфонам улучшенный интерфейс с новыми эффектами анимации, дополнительные темы для Always-on-Display, эффекты графического интерфейса, усовершенствованные жесты управления, обновлённое звуковое оформление, доработанный многооконный режим «Мультискрин» с поддержкой мышки и клавиатуры, а также свежий патч безопасности. Как обещает Huawei, после установки этого обновления смартфонам обеспечена более плавная и безопасная работа.