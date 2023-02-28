Китайцы напряглись. В России хотят запустить производство смартфонов и планшетов

Александр


По данным «Коммерсанта», в начале февраля была открыта компания «Суверенная мобильная инициатива», которая займётся разработкой, производством и продажей мобильных устройств на базе Android. Планы компании грандиозные, она планирует привлечь инвестиции в размере 10 миллиардов рублей и через несколько лет занять 10% российского рынка смартфонов и планшетов.

За разработку устройств будет отвечать Вадим Копин, основатель компании «Вобис Компьютер», которая с середины нулевых и по настоящий момент выпускает сотовые телефоны и смартфоны под брендом Highscreen. Рассматривается два варианта производства: по заказу в Китае или на заводах в России.

Цены на смартфоны и планшеты от «Суверенной мобильной инициативы» будут варьироваться в пределах от 10 до 30 тысяч рублей. Первая партия будет выпущена в конце 2023 года и составит 100 тысяч экземпляров, а к 2026 году компания планирует выйти на производственную мощность до 3,5 миллионов устройств в год.
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Комментарии

+4558
Carter_Mayers
Да кому там напрягаться? Это же ещё хуже Сяоми и Хуавей будет, типичный подвал и всё тут
час назад в 16:29
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