В России могут запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков

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С просьбой отказаться от ввоза зарубежных гаджетов, выступили отечественные производители электроники. Об этом сообщают «Ведомости».Консорциум АНО «Вычислительная техника», в состав которого входят российские производители техники Fplus, «Аквариус», Yadro и другие, предложил Минцифры запретить параллельный импорт любых смартфонов, ноутбуков и планшетов, производимых за рубежом. По словам авторов инициативы, им «тяжело бороться с наплывом китайских конкурентов», а отказ от иностранных брендов освободит нишу и поможет продвижению российской техники.Представители российских ретейлеров раскритиковали просьбу и считают, что запрет параллельного импорта создаст дефицит товаров и рост цен. Кроме того, на рынке появится еще больше «серых» продавцов, которые по-прежнему будут закупаться иностранными гаджетами.Пока от Минцифры не поступало никаких распоряжений, однако ведомство обещало проанализировать идею.