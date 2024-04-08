В России могут запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков

Артем
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С просьбой отказаться от ввоза зарубежных гаджетов, выступили отечественные производители электроники. Об этом сообщают «Ведомости».

Консорциум АНО «Вычислительная техника», в состав которого входят российские производители техники Fplus, «Аквариус», Yadro и другие, предложил Минцифры запретить параллельный импорт любых смартфонов, ноутбуков и планшетов, производимых за рубежом. По словам авторов инициативы, им «тяжело бороться с наплывом китайских конкурентов», а отказ от иностранных брендов освободит нишу и поможет продвижению российской техники. 

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Представители российских ретейлеров раскритиковали просьбу и считают, что запрет параллельного импорта создаст дефицит товаров и рост цен. Кроме того, на рынке появится еще больше «серых» продавцов, которые по-прежнему будут закупаться иностранными гаджетами.

Пока от Минцифры не поступало никаких распоряжений, однако ведомство обещало проанализировать идею.
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Источник:
Ведомости
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Комментарии

+460
tomtom
А не пошли бы они.....
2 часа назад в 13:34
#
+391
Gandalf2021
Совсем офигели…
2 часа назад в 13:34
#
Mers
+5091
Mers
До, и продажи сразу попрут. Ога.
2 часа назад в 13:35
#
+4481
Gabriel
На данный момент импорт состоит 50/50 , 50% параллельный, 50% серый.
Отменят параллельный будет 100/0 100% серый.
Никто ничего не выиграет , государство потеряет налоговые сборы и пошлинные.
А местные производители обеспечить рынок все равно не смогут .
Будут получать тумаки с самого верха и слышать: «ну чё, где оно все что вы так могли, но не смогли?»
2 часа назад в 13:36
#
+149
horizon
А они разве что то приводят сами, они же все как один на OEM из Китая клеят свои лейблы и все. 🤣🤣😂
2 часа назад в 13:49
#
+38
AID_000680.f0512db9361e436e95c46efbe3c8698f.1736
Ахахахаха в очередной раз, зачем мы будем делать нормально и продавать нормальный продукт по адекватным ценам? Давайте пойдем пожалуемся и пускай у нас рукожопых и безмерно жадных просто уберут конкурентов 🤣🤣🤣
2 часа назад в 14:01
#
+38
AID_000680.f0512db9361e436e95c46efbe3c8698f.1736
Отечественные производители электроники? Что они производят? Может сначала начнут производить а потом уже думать начнут? 🤣🤣🤣🤣🤣
2 часа назад в 14:03
#
tellurian
+1247
tellurian
Как тут кто-то писал уже: «Пусть учиться конкурировать ценой и качеством. Если ценой не могут, пусть ищут другие способы.». Почему только через запреты? Почему пытаются лишить компании и людей выбора? Не умеют, не хотят, пусть тогда уходят с этого рынка и ищут другие ниши для бизнеса.
час назад в 14:48
#
SithV
+1657
SithV
«А потому что их не будет больше, ваших импортных гаджетов!» 🤪
час назад в 15:16
#
+371
den3221
Задрали уже! Пошли бы они куда подальше!
52 минуты назад
#
+371
den3221
Это бред, всегда должна быть конкуренция и выбор! Почему я должен покупать то что не хочу!
50 минут назад
#
+40
Ovolf
Уничтожают конкуренцию. Причём любую- политическую, экономическую и тд.
38 минут назад
#