В России начали выпускать роутеры с процессором «Байкал»

Принадлежащая «Ростеху» компания «Росэлектроника» наладила серийное производство роутеров, работающих под управлением процессора «Байкал BE-T1000». Программное обеспечение является полностью российской разработкой и предназначено для создания защищённой информационной инфраструктуры.Подробные технические характеристики роутера не раскрываются, известно лишь, что он оснащён PoE-портами, через которые происходит одновременная передача данных и электропитания, что даёт возможность развернуть систему видеонаблюдения и организовать доступ к видео-конференц-связи. Роутер предназначен не для обычных пользователей, а для установки в небольших организациях, где работает не более 50 человек.Роутеры производятся на предприятии «НПП „Исток“ им. Шокина». Уже выпущено около двух тысяч изделий, а до конца года с конвейера сойдёт ещё три тысячи. В дальнейшем «Росэлектроника» планирует расширить ассортимент ещё несколькими моделями роутеров.