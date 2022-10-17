Роутеры Байкал

В России начали выпускать роутеры с процессором «Байкал»

Александр


Принадлежащая «Ростеху» компания «Росэлектроника» наладила серийное производство роутеров, работающих под управлением процессора «Байкал BE-T1000». Программное обеспечение является полностью российской разработкой и предназначено для создания защищённой информационной инфраструктуры.

Подробные технические характеристики роутера не раскрываются, известно лишь, что он оснащён PoE-портами, через которые происходит одновременная передача данных и электропитания, что даёт возможность развернуть систему видеонаблюдения и организовать доступ к видео-конференц-связи. Роутер предназначен не для обычных пользователей, а для установки в небольших организациях, где работает не более 50 человек.

Роутеры производятся на предприятии «НПП „Исток“ им. Шокина». Уже выпущено около двух тысяч изделий, а до конца года с конвейера сойдёт ещё три тысячи. В дальнейшем «Росэлектроника» планирует расширить ассортимент ещё несколькими моделями роутеров.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
ТАСС
Cсылки по теме:
Samsung представила процессор Exynos 2200 с графикой на базе архитектуры AMD RDNA 2
В зарубежные ноутбуки поставят российские процессоры «Байкал». Будете брать?
В новейших процессорах Intel обнаружена неприятная проблема
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России появился бренд, который максимально откровенно копирует Apple
iOS 15.6 вызвала проблемы почти у всех iPhone. Подумайте, прежде чем устанавливать
SSD-накопители умирают строго по таймеру. Это один из самых загадочных багов
Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+118
Nixon
Ну, лучше поздно, чем ни когда)
43 минуты назад
#
tellurian
+4571
tellurian
Сколько стоит?
8 минут назад
#
Купить рекламу