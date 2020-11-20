Компания Huawei вывела на российский рынок флагманский смартфон Mate 40 Pro. Это её последнее устройство с процессором Kirin.
Mate 40 Pro может стать дефицитным. Первая партия была раскуплена на этапе предзаказа, а отгрузка второй партии намечена на 27 ноября. Розничная цена смартфона в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ составляет 89 999 рублей, однако первым покупателям предоставляется скидка в размере 8000 рублей и различные бонусы от магазина приложений AppGallery и партнёров Huawei. При оформлении предзаказа с 10 по 19 ноября можно было получить в подарок TWS-нашники Huawei FreeBuds Pro.
В Европе Mate 40 Pro продаётся намного дороже — за 1199 евро, что составляет примерно 108 тысяч рублей в пересчёте на российскую валюту. В России с учётом скидки его можно приобрести за 81 999 рублей.
По словам Huawei, дизайн Mate 40 Pro вдохновлён космической тематикой, что нашло отражение в симметрии кольцевой системы камер Space Ring. OLED-экран Horizon с диагональю 6,76 дюйма имеет закругленные на 88° грани. Частота обновления изображения — 90 Гц, а частота дискретизации касаний — 240 Гц.
Производительность достигается благодаря Kirin 9000 — первому процессору Huawei, изготовленному по техпроцессу 5 нм. Интегрированный 24-ядерный графический модуль Mali-G78 обеспечивает отображение графики в играх и приложениях, а модуль нейронных вычислений NPU с двумя большими и одним малым ядром — работу алгоритмов искусственного интеллекта.
Кольцевая система камер Space Ring включает в себя три модуля с оптикой Leica и лазерный датчик, которые позволяют снимать разнообразные сюжеты. Основная камера Ultra Vision оснащена 50-мегапиксельным сенсором с фильтром RYYB, который собирает на 40% больше света, чем традиционные сенсоры с фильтром RGGB, а также объективом с диафрагмой f/1.9 и фазовым автофокусом OctaPD.
20-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольным кинообъективом (угол охвата 100°, f/1.8) использует средства коррекции искажений, что позволяет снимать пейзажи. 12-Мп модуль с перископическим телеобъективом предлагает 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум и оснащён системой оптической стабилизации. Фронтальная 13-Мп камера снабжена датчиком движения и интеллектуальными функциями, включая адаптивный режим широкоугольной съёмки, управление жестами и коррекцию искажений лица. Кроме того, селфи-камера способна снимать видео в формате 4К и поддерживает функцию замедленной видеосъёмки.
В Mate 40 Pro используется Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11.0 и сервисами Huawei. Сервисов Google на этом смартфоне нет. Huawei Mate 40 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 4400 мАч. Смартфон поддерживает зарядку от проводных устройств Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт и беспроводных мощностью 50 Вт.
Функция управления жестами позволяет работать с интерфейсом без касаний экрана, а для активации устройства достаточно взгляда владельца. Функции защиты пользовательских данных дополнены 3D-разблокировкой экрана с помощью распознавания лица. Технология «Мультискрин» для взаимодействия с внешними устройствами, в том числе ПК, теперь поддерживает одновременную работу трёх приложений. Дизайн интерфейса с функцией Always On Display предлагает настройки под предпочтения владельца, включая персональное цветовое оформление и стиль анимации.
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Но фундаментальные комменты писать надо по любому
только без дисплея.)