В России начались продажи планшета HONOR Pad 9

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Бренд HONOR объявил о российском старте продаж нового планшета HONOR Pad 9 с большим 2,5К-экраном HONOR FullView, мощной аудиосистемой с 8 динамиками, огромным аккумулятором и небольшим весом.Гаджет оснащен LCD-дисплеем HONOR FullView с разрешением 2560 х 1600 пикселей, отображением 1,07 млрд цветов и частотой обновления до 120 Гц. При этом девайс поддерживает технологии защиты зрения для комфортного взаимодействия при длительном использовании или в условиях недостаточного освещения. В нём реализованы главные фичи бренда — «Динамическая яркость» и «Циркадный ночной экран». Кроме того, планшет получил два сертификата TÜV Rheinland по снижению уровня синего света (на аппаратном уровне) и отсутствию мерцания.На корпусе HONOR Pad 9 расположено восемь динамиков, которые обеспечивают разнонаправленный объемный звук с высокой громкостью и подчеркнутыми низкими частотами.За производительность отвечает чипсет Snapdragon 6 Gen 1 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ну а технология HONOR RAM Turbo позволяет добавить еще 8 ГБ оперативной памяти за счет накопителя.Планшет работает под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 13 и предлагает пользователям доступ к экосистемным функциям, включая HONOR Connect, HONOR Заметки и режиму «Мультиэкран».Заявленное время работы без подзарядки от батареи на 8300 мА·ч составляет до 15 часов. При этом гаджет поддерживает быструю зарядку HONOR SuperCharge 35 Вт.HONOR Pad 9 уже доступен в сетевых магазинах и на маркетплейсах по цене от 29 990 рублей за модель с 8/128 ГБ памяти, а версия 8/256 ГБ оценена в 32 990 рублей. До 11 марта покупатели могут получить скидку в 3000 рублей и наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro в подарок. Клавиатура продаётся отдельно за 7990 рублей.