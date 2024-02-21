В России начались продажи HONOR MagicBook X 16 (2024) на базе Intel Core 12-го поколения

HONOR MagicBook X 16 модельного ряда 2024 года поступил в продажу в России в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «Мегафон», «Ситилинк» и других. Ноутбук привлекает внимание улучшенным экраном HONOR FullView 16 дюймов с технологиями защиты зрения, производительным процессором Intel Core 12-го поколения и мощным аккумулятором 42 Вт·ч для продуктивной работы без подзарядки.
HONOR MagicBook X 16 (2024) толщиной 17,9 мм и весом всего 1,68 кг удобен для использования в мобильном формате, и в то же время обеспечивает возможность продуктивной работы и творчества благодаря большой диагонали. Тонкие рамки экрана HONOR FullView 16 дюймов обеспечивают увеличенную полезную площадь 89%, а яркость до 300 нит и антибликовое покрытие позволяют комфортно использовать ноутбук в любой ситуации.
Разрешение экрана 1920×1200, цветовой охват 45% палитры NTSC и точная заводская калибровка обеспечивают оптимальное качество и детализацию изображения с реалистичной цветопередачей и правильным балансом белого. Благодаря соотношению сторон 16:10 пользователи HONOR MagicBook X 16 (2024) видят на экране больше контента, чем при использовании ноутбуков с пропорциями 16:9.
Безопасность для зрения, а также комфорт использования в течение длительного времени и при любой освещенности обеспечивают аппаратные технологии подавления мерцания и снижения синего света с подтвержденной сертификатом TÜV Rheinland эффективностью.
Пользователям доступен выбор мощности ноутбука сочетанием клавиш «Fn+P», когда происходит переключение между «Сбалансированным» и «Производительным» режимами работы для увеличенной автономности или продуктивного решения ресурсоемких задач.
HONOR MagicBook X 16 (2024) оснащен 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель емкостью 512 ГБ.
Мощная батарея 42 Вт·ч обеспечивает до 9 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD или до 7,5 часов офисной работы, а быстрая универсальная зарядка 65 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии для продолжения работы и может быть использована со смартфонами и планшетами HONOR.
HONOR MagicBook X 16 (2024) поддерживает технологию HONOR Share для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами HONOR, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать на экране ноутбука окна мобильных приложений и полноценно управлять ими для еще более эффективной и продуктивной работы с устройствами экосистем. Утилита HONOR Device Clone позволяет легко и удобно перенести файлы со старых ноутбуков любых производителей, обеспечивая быстрый старт работы с HONOR MagicBook X 16 (2024).
HONOR MagicBook X 16 (2024) уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах. Стоимость ноутбука с конфигурацией памяти 8 + 512 ГБ составляет 69 990 за версию с Windows 11 или 62 990 с DOS. Цена модели с 16 + 512 ГБ памяти составляет 79 990 за версию с Windows 11 или 72 990 с DOS. В период с 20 февраля по 18 марта действует специальное предложение: скидка 8000 рублей на HONOR MagicBook X 16 (2024) с 8 ГБ оперативной памяти и скидка 10 000 рублей за версию с 16 ГБ.
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