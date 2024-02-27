Началась продажа смартфона HONOR X9b с автономностью до трех дней и сверхпрочным экраном

Экран HONOR Ultra-Bounce c устойчивостью к повреждениям при падении

Флагманское качество изображения

Тройная камера для захватывающей съемки

Высокая энергоэффективность и производительность

Доступность и цены

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новейшего смартфона HONOR X9b, который оснащен сверхпрочным экраном HONOR Ultra-Bounce, а также емким аккумулятором и тройной камерой на 108 МП.HONOR X9b оснащен новым экраном с устойчивостью к падениям и прочностью, отмеченной пятью звездами швейцарской компании SGS. Этого удалось достичь благодаря технологии HONOR Ultra-Bounce с улучшенной амортизацией при ударах и падениях, а также использованию новейших материалов для производства защитного стекла. Смартфон HONOR X9b выдерживает в 1,2 раза более сильные удары, обеспечивая высокую устойчивость к повреждениям при падениях под любым углом с высоты до 1,5 метра.HONOR X9b оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с изогнутыми краями, который поддерживает высокое разрешение 1.5K, отображает 1,07 миллиарда цветов и охватывает 100% цветового пространства DCI-P3. Для комфортного взаимодействия в вечернее время или при длительном использовании реализованы функции защиты зрения, включая ШИМ-частоту 1920 Гц, динамическую яркость с микрорегулировками интенсивности подсветки и режим «Циркадный ночной экран», плавно снижающий интенсивность синего света в вечернее время.HONOR X9b оснащен тройной камерой, которая состоит из основного сенсора 108 МП, сенсора 5 МП с ультраширокоугольной оптикой и макрокамеры 2МП. Крупный сенсор 1/1,67 дюйма и широкая диафрагма f/1,75 позволяют основной камере улавливать больше света и создавать изображения с высокой четкостью даже в ночное время. Благодаря высокому разрешению сенсора камера обеспечивает 3-кратный зум практически без потери качества, а фирменные технологии на основе искусственного интеллекта легли в основу функции «Интеллектуальный захват движения» для автоматической съемки лучших моментов без нажатия кнопки спуска затвора.Помимо основной камеры, смартфон оснащен сверхширокоугольной камерой 5 МП с углом обзора 110°, которая идеально подходит для широких панорам, групповых фотографий и архитектуры, а также макрокамерой 2 МП с фокусным расстоянием 4 см для съемки небольших объектов крупным планом. Для селфи и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера с сенсором 16 МП.HONOR X9b оснащен батареей емкостью 5800 мА·ч, которая способна обеспечить до 3 дней использования без подзарядки. Благодаря фирменным технологиям управления питанием батарея сохраняет более 80% емкости после 3 лет или 1000 циклов перезарядки, что делает ее одной из самых надежных на рынке.Мобильная платформа Snapdragon 6 Gen 1, изготовленная по флагманскому техпроцессу 4 нм, демонстрирует на 35% увеличенную производительность графического процессора и до 40% прирост эффективности центрального процессора по сравнению с чипом прошлого поколения. HONOR X9b работает под управлением MagicOS 7.2 с удобными экосистемными функциями и технологиями, которые обеспечивают удобство и продуктивность при работе со всеми устройствами HONOR.HONOR X9b в цветах марокканский оранжевый, изумрудный зеленый и полночный черный поступил в продажу в М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС и Мегафон и на других площадках. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 8 + 256 ГБ составляет 32 990 рублей, 12 + 256 ГБ — 34 990 рублей. В период с 27 февраля по 11 марта действует специальное предложение — скидка 4000 рублей на покупку.