Компания Samsung объявила о старте продаж в России линейки телевизоров Neo QLED 2021 года, представленной следующими моделями: Neo QLED 8K (QN900A и QN800A) с экранами 65’, 75’ и 85 дюймов’, а также 4K Neo QLED ТВ (QN85A/87A и QN90A) с экранами от 50 до 85 дюймов по диагонали.
В период с 20 апреля по 16 мая 2021 года при оформлении предзаказа в официальном интернет-магазине Samsung действует специальное предложение. При заказе модели Neo QLED 8K QN900A 75" (679 990 рублей) пользователи получат в подарок саундбар Samsung HW-Q900T; за Neo QLED 4K QN90A 65" (219 990 рублей) — саундбар Samsung HW-Q6CT; а за Neo QLED 4K QN85A 55" (149 990 рублей) — саундбар Samsung HW-T650/RU. С полным списком телевизоров, участвующих в акции, можно ознакомиться по ссылке.
Модели Neo QLED 8K (QN900A и QN800A) и 4K (QN90A, QN87A и QN85A) линеек 2021 года отличает технология, в основе которой — источник света Quantum Mini LED, контролируемый квантовой матрицей Quantum Matrix Technology и графическим процессором Neo Quantum Processor.
Экран Infinity Screen — важнейший элемент дизайна флагманской модели QN900A. Толщина рамки из нержавеющей стали составляет 0,8 мм, что позволяет устранить границы между экраном и окружающей обстановкой Логотип был уменьшен, чтобы не отвлекать пользователя от контента. По площади всей рамки ТВ размещены отверстия для динамиков, а в заднюю панель встроен сабвуфер. С помощью технологии искусственного интеллекта телевизор анализирует физическое окружение и выдает звуковую картину, адаптированную к конкретному пространству. Дизайнеры Samsung пересмотрели конструкцию блока питания Slim One Connect — он стал тоньше и легче. При помощи настенного крепления Slim Fit телевизор можно повесить вплотную к стене.
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