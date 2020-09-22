Первые покупатели получат в подарок фитнес-часы ASUS VivoWatch BP, а выгода от покупки составит до 12 990 рублей.
Фирменный магазин ASUS Shop открыл предзаказ на одну из своих новинок ― ноутбук ASUS VivoBook S14 M433IA на платформе AMD Ryzen 4000. Цена составит от 49990 рублей в зависимости от характеристик, а первые покупатели при заказе этого устройства получат бесплатно фитнес-часы VivoWatch BP стоимостью 12990 рублей.
VivoBook S14 M433IA весит 1,4 кг, обладает металлическим корпусом толщиной 15,9 мм, экраном Full HD диагональю 14 дюймов, процессором AMD Ryzen R7 (4500U или 4700U), встроенной видеокартой AMD Radeon, оперативной памятью объемом 8 или 16 ГБ, твердотельным накопителем, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, модулем Wi-Fi 6 и аккумулятором ёмкостью 50 Вт·ч с быстрой зарядкой (от 0 до 60% за 49 минут)
Специальный подарок первым покупателям ― фитнес-часы ASUS VivoWatch BP. Это смарт-часы с функцией мониторинга артериального давления, пульса и физической активности. Фирменная технология HealthAI для анализа состояния организма составляет персональные рекомендации по поддержанию здорового образа жизни.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru