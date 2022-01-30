





Часть российских ритейлеров (например, «М.Видео» и «Эльдорадо») подняли цены на игровые консоли и геймпады производства Microsoft. Так, Xbox Series S теперь стоит 38 тысяч рублей при рекомендованной производителем цене в 27 тысяч, а геймпады продаются по 9 тысяч рублей и дороже в зависимости от региона.Некоторые магазины подняли цены не столь значительно. Например, в DNS и «Технопарке» Xbox Series S продаётся за 33,5 тысячи рублей. Игры для Xbox не подорожали, хотя на сайте Microsoft они продаются не за рубли, а за доллары, поэтому из-за недавнего ослабления рубля могут оказаться дороже, чем в российской рознице.С чем связано повышение цен, не поясняется. Не исключено, что оно вызвано дефицитом консолей, а также падением рубля, который за последние недели сильно просел по отношению к другим валютам.