В России подорожают телевизоры

Александр


Как пишет «Коммерсантъ», компания TCL из-за боязни вторичных санкций перестала поставлять российским контрактным производителям «Квант» и STI Group компоненты для сборки телевизоров. Ранее то же самое сделала компания Xiaomi.

Производство телевизоров TCL и Xiaomi в России будет прекращено, однако компании уже нашли партнёров в Казахстане. Сборка устройств будет осуществляться в этой стране, они по-прежнему будут ввозиться в Россию, но из-за затрат на логистику и документальное оформление цены увеличатся на 10-20%.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что примеру TCL и Xiaomi могут последовать и другие китайские компании, однако дефицита телевизоров в России не возникнет, поскольку хорошо налажены поставки из соседних государств. Они также рассказали, что телевизоры — не особо сложные устройства, их сборку можно наладить где угодно, лишь бы были необходимые для производства компоненты. С января по июль 2024 года в России продано 5,5 миллионов телевизоров на общую сумму 163 миллиарда рублей, что на 50% лучше показателей того же периода прошлого года.

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Комментарии

Dmitriy
+1064
Dmitriy
Да китайские братья под эту тему быстро цены навинтят на всё.
Сегодня в 11:10
#
tellurian
+1650
tellurian Dmitriy
Да и наши соотечественники тоже 🤦‍♂️
Сегодня в 11:37
#
+862
amabilis1977
Надо писать — в России подорожают телевизоры отечественной сборки!
Сегодня в 11:36
#
tellurian
+1650
tellurian
Какчч вы разница куда везти в РФ или Казахстан? У нас беспошлинный ввоз.
Я сам работаю в компанию и мы туда часто отправляем оборудование.
В целом туда не сильно далеко и дорого.
Сегодня в 11:37
#
+4486
Gabriel
Коммерсантъ это ещё та либеральная помойка. Из любой гости делают трагедию.
У меня когда-то там друг работал( в Марте 2022 уволился). Так вот я как-то спросил почему там такая пессимистичная подача материала.
Дословно не вспомню, но общий смысл в том что пессимизм и безнадёга это основной лейтмотив. Позитивная подача под строгим запретом.
А что касается санкций китайским компаниям то они их получат при любом раскладе.
2 часа назад в 12:49
#
tellurian
+1650
tellurian Gabriel
Почти у всех газет и новостных сайтов такая задача. Читал давно про это.
2 часа назад в 13:02
#
+4786
Carter_Mayers
Да куда уж больше? В прошлом году брал Лыжу OLED со скидкой хорошей, за 170 тысяч (ЕАС). В этом году, уже меньше 200 за Европу и 250-270 за ЕАС, уже не продаётся блин. Цены такие, что аж офигеваешь, если говорить о приличных брендах, типа корейцев, японцев и Европе. Барыги и жлобы, всегда повод найдут, а желание, всегда было и есть продать подороже. В несколько раз например
2 часа назад в 12:58
#
+4786
Carter_Mayers Carter_Mayers
TCL, вообще самое приличное и не стрёмное, что можно купить из китайцев. Правда, та же белорусская сборка, далеко не без косяков. Достаточно глянуть что в том же DNS продаётся, выбирать надо внимательно. Но всякие Сяоми, Хайер, Хайсенс и прочие и рядом с ними не стояли. Вот они, практически все хлам и стыд. Никому ещё из китайцев других, не удалось к TCL приблизиться даже наполовину
2 часа назад в 13:03
#