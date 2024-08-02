В России подорожают телевизоры

Как пишет «Коммерсантъ», компания TCL из-за боязни вторичных санкций перестала поставлять российским контрактным производителям «Квант» и STI Group компоненты для сборки телевизоров. Ранее то же самое сделала компания Xiaomi.
Производство телевизоров TCL и Xiaomi в России будет прекращено, однако компании уже нашли партнёров в Казахстане. Сборка устройств будет осуществляться в этой стране, они по-прежнему будут ввозиться в Россию, но из-за затрат на логистику и документальное оформление цены увеличатся на 10-20%.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что примеру TCL и Xiaomi могут последовать и другие китайские компании, однако дефицита телевизоров в России не возникнет, поскольку хорошо налажены поставки из соседних государств. Они также рассказали, что телевизоры — не особо сложные устройства, их сборку можно наладить где угодно, лишь бы были необходимые для производства компоненты. С января по июль 2024 года в России продано 5,5 миллионов телевизоров на общую сумму 163 миллиарда рублей, что на 50% лучше показателей того же периода прошлого года.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым