На Android появилась одна из лучших бесплатных нейросетей — Claude

Александр


Компания Anthropic выпустила приложение своей нейросети Claude для Android. До этого момента пользоваться ею можно было только в браузере или в приложении на iPhone и iPad.

Claude работает только в некоторых странах мира, поэтому для использования этой нейросети в РФ потребуется иностранный IP-адрес, а для регистрации ещё и иностранный номер телефона (например, арендованный на несколько минут на одном из специализированных сайтов). В качестве логина можно использовать почту или Google-аккаунт. Что немаловажно — поддерживается русский язык, его можно использовать как для составления запросов, так и для получения ответов.

Claude базируется на модели Claude 3.5 Sonnet, которая ориентирована в основном на работу с текстами (составление писем, краткий пересказ длинных текстов, поиск информации на заданную тематику, анализ данных и многое другое). С некоторыми задачами этот проект справляется более качественно, чем его конкуренты, включая ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google и Copilot от Microsoft. Основные возможности нейросети бесплатные, а для доступа к более продвинутым моделям Claude 3 Opus и Haiku требуется оформление платной подписки Pro или Team.

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