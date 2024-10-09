В России появилась портативная акустическая система Vipe Spark

«Мы гордимся нашим новым продуктом Vipe Spark, который демонстрирует высокие стандарты качества. Эта модель разработана для тех, кто ценит качество звука и современный дизайн. Мы уверены, что Vipe Spark станет новым эталоном в своей категории и составит достойную конкуренцию популярным А-брендам», — говорит Станислав Богатырёв, генеральный директор российской производственно-торговой компании DRIVIX, которой принадлежат права на бренд Vipe.

«Vipe Spark — это не просто портативная колонка, это настоящий вызов ведущим брендам на рынке. Мы создали продукт, который сочетает в себе мощное звучание, долговечность и универсальность. Мы уверены, что Vipe Spark привлечёт внимание всех любителей качественной музыки и станет эталоном качества в категории портативного аудио», — отмечает Андрей Котов, бизнес-партнер компании DRIVIX.

Бренд Vipe объявил о старте продаж в России портативной акустической системы Spark. Новинку отличают передовые технологии и оригинальный дизайн. Vipe Spark — это результат многомесячной работы команды разработчиков, целью которой было создать продукт, отвечающий требованиям пользователей. Система имеет степень защиты от воды и пыли уровня IP67 для использования на открытом воздухе в любых погодных условиях. Максимальная мощность — 40 Вт.За звук в Vipe Spark отвечают два динамика, расположенные под небольшим наклоном для лучшей сценической картины: низкочастотный ассиметричный динамик на 30 Вт и твитер на 10 Вт. В тандеме они обеспечивают мощное звучание. Для получения более насыщенных басов новинка укомплектована двумя пассивными радиаторами, расположенными в основаниях цилиндрического корпуса. Несмотря на высокую производительность, Vipe Spark остаётся компактным и лёгким (масса 914 г, а габариты — 24,5 × 9 × 10 см), что позволяет брать колонку с собой куда угодно и наслаждаться музыкой. Устройство защищено от воды и пыли по стандарту IP67, что позволяет устроить вечеринку даже в экстремальных условиях. Нижняя подставка и боковины облачены в силикон, что обеспечивает надёжную установку колонки на горизонтальных поверхностях, а для удобства переноски предусмотрен эластичный тканевый ремешок.Подключение Vipe Spark к источникам звука производится через Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное соединение и высокое качество передачи звука. Благодаря технологиям True Wireless Stereo и OneMore можно объединить две и более колонки для создания объёмного звучания. Для проводного воспроизведения музыки предусмотрен вход 3,5 мм, а зарядка устройства осуществляется через USB Type-C. Колонка оснащена встроенным аккумулятором ёмкостью 4 000 мАч, чтобы наслаждаться музыкой до 20 часов без перерыва. Зарядка внешних устройств возможна благодаря функции Powerbank.Новинка представлена в семи цветах: черный, камуфляж, темно-серый, светло-серый, синий, бирюзовый, красный. Рекомендуемая розничная Vipe Spark —13 999 рублей.