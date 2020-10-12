Компания Huawei объявила о выпуске на российский рынок наушников Huawei FreeBuds Pro. Они полностью беспроводные, обладают интеллектуальной динамической системой шумоподавления и стали флагманом линейки аудиопродуктов Huawei в 2020 году.
Сменные силиконовые насадки трёх размеров и функция определения правильной посадки наушников с помощью приложения Huawei AI Life позволяет выбрать оптимальный вариант, который обеспечит фиксацию наушников и будет удобен для продолжительного использования. Для этого лаборатория Huawei Audio Lab собрала и проанализировала данные 1000 реальных пользователей со всего мира.
Одним из инновационных решений в FreeBuds Pro стала регулируемая динамическая подвеска между динамиком и 11-миллиметровым драйвером. Технология позволяет стабилизировать акустическую систему наушника, уменьшать вибрации для обеспечения чистого звука. Функция динамической подстройки эквалайзера автоматически оптимизирует звук в зависимости от условий использования.
Ветрозащитная конструкция без отверстий для захвата звука снижает влияние посторонних шумов, что позволяет слушать музыку без помех во время бега или езды на велосипеде. Во время вызовов наушники подавляют шум ветра. Пользователь может одним касанием включить активное шумоподавление, настроить громкость, ответить на звонок, запустить воспроизведение трека или пропустить композицию. Специальный алгоритм распознаёт жесты пользователя, сводя к минимуму случайные срабатывания.
Наушники имеют частоту дискретизации 48 кГц, а диапазон воспроизводимых частот составляет до 20 кГц. Режимы звукопроницаемости и усиления голоса позволяют слышать окружающие звуки не вынимая наушники из ушей. Двойное подключение к источникам сигнала на различных устройствах позволяет переключаться между ними без привязки к конкретному бренду. Кроме того, Huawei FreeBuds Pro оснащены двойной Bluetooth-антенной, что обеспечивает стабильный приём сигнала.
Наушники Huawei FreeBuds Pro будут представлены в России в трех оттенках: «керамический белый», «угольный черный» или «мерцающий серебристый». Предзаказ на Huawei FreeBuds Pro стартует с 12 октября. Устройство поступит в продажу 24 октября в фирменные магазины Huawei и в магазины-партнеры компании по цене 14 990 рублей. В тот же день в фирменном магазине Huawei в ТРЦ «Колубмус» (1 этаж) состоится официальное открытие продаж Huawei FreeBuds Pro. Зарегистрироваться для участия можно на сайте freebudspro.ru.
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Бл@ть, какие же вы подсосы)))
Вживую надо смотреть. У Хуавей почти всегда все очень красиво получается, что технически, что во внешнем исполнении.
Мазохист наверное 😂