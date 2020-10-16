Компания Huami представила очередную новинку — смарт-часы Amazfit Pop. Они будут выпущены в Китае накануне распродажи 11.11, а затем могут появиться в других странах, в том числе в России.
Amazfit Pro внешне напоминают Apple Watch, но обладают более простыми параметрами, хотя по некоторым показателям (например, времени автономной работы) превосходят часы Apple. В новинке используется цветной сенсорный экран диагональю 1,43 дюйма, модуль NFC для бесконтактных платежей, пульсометр, пульсоксиметром для измерения насыщенности крови кислородом и система мониторинга качества сна.
Пользователям Amazfit Pro будет доступно более пятидесяти циферблатов, которые можно менять через мобильное приложение, причём некоторые из них настраиваемые. Поддерживаются многочисленные фитнес-возможности: шагомер, измерение преодолённой дистанции и темпа движения, информация о затраченных калориях и более 60 режимов тренировок.
Часы Amazfit Pro обладают водозащитой и выдерживают погружение в воду на глубину до 50 метров, а время их автономной работы достигает девяти дней. По какой цене Huami будет продавать их, неизвестно, эта информация будет раскрыта в ноябре, но компания обещает, что стоимость часов всех удивит. Ранее аналогичная модель была анонсирована в Индии, но под другим названием — Amazfit Bip U.
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