





Компания Acer представила в России новый профессиональный монитор CB382CUR из линейки CB2. Новинка подходит для работы с видео и графикой благодаря поддержке разрешения UHD, высокой производительности и 37,5-дюймовому изогнутому экрану, который охватывает всё поле зрения пользователя. Монитор поддерживает HDR10 и был откалиброван до значений Delta E<1. Он оборудован встроенными динамиками, USB-хабом с 4 портами USB 3.0 и портом USB Type-C с возможностью зарядки ноутбука или других гаджетов.Acer CB382CUR (модель CB382CURbmiiphuzx) — монитор для профессионалов. Эргономичная стойка удобно расположить экран монитора, менять его высоту над столом и даже поворачивать на 360 градусов. Встроенные 7-ваттные динамики помогут освободить место на столе от габаритных колонок, а аудиовход — подключить наушники.Новинка оборудована USB-хабом для подключения внешних устройств, а порт USB Type-C с поддержкой технологии PD (Power Delivery) и мощностью до 90 ватт даёт возможность работать с подключенным ноутбуком, питая или заряжая его. Монитор поддерживает функции KVM-переключателя для работы с несколькими системами и режимы PiP/PbP (картинка в картинке, картинка рядом с картинкой). Для подключения к ПК в CB382CUR предусмотрено 2 порта HDMI и порт DisplayPort.37,5-дюймовый экран монитора сделан ультрашироким (24:10) и изогнутым (курватура 2300R). Матрица IPS позволила добиться углов обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали, а максимальная яркость составляет 300 нит.Разрешение UHD (3840×1600 пикселей) в сочетании с большой диагональю позволяют работать с несколькими приложениями. Цветопередача с 95-процентным охватом гаммы DCI-P3 дополнена профессиональной заводской калибровкой с показателем Delta E<1, что обеспечивает естественность и насыщенность оттенков. Настройки графики и цветопередачи можно изменить, вызвав фирменный виджет Acer Display Widget, в котором собраны все необходимые функции и режимы. Среди них есть и игровые возможности: например, Dark/Black Boost «высветляет» самые тёмные участки изображения, чтобы пользователю было легче находить секретные проходы и предметы в играх.Acer CB382CUR подходит для обработки видео или графики благодаря времени отклика в 1 мс и поддержке технологии AMD FreeSync, которые помогают устранить разрывы изображения и шлейфы за быстро движущимися объектами. Монитор также подходит для игр, а любителям целый день просиживать за компьютером над важным проектом пригодятся фирменные технологии Acer Comfyview, которые помогают снизить нагрузку на зрение (BlueLightShield, Flicker-Less и Low Dimming) и меньше отвлекаться на отсветы на экране (антибликовое покрытие Comfyview).Игровой монитор Acer CB382CUR (CB382CURbmiiphuzx) уже в продаже в России по рекомендованной розничной цене от 95 990 рублей.