Компания HMD Global, выпускающая смартфоны и сотовые телефоны под брендом Nokia, представила новую модель — Nokia C1 Plus. Этот аппарат обладает характеристиками, которые подойдут только самым нетребовательным пользователям, зато он стоит относительно дёшево.Nokia C1 Plus получил 4-ядерный процессор неназванной марки и относительно небольшой по современным меркам экран — с диагональю 5,45 дюйма при разрешении HD+ (1440×720 пикселей). Спереди и сзади расположены одинарные 5-мегапиксельные камеры, объём оперативной памяти составляет всего 1 ГБ, в накопителе 16 ГБ (но его можно увеличить картой microSD), а ёмкость аккумулятора составляет 2500 мАч.Смартфон двухсимочный, поддерживает 4G и обладает модулями Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, FM, а также 3,5-мм аудиоразъёмом для подключения проводной акустики. Его габариты составляют 149,1×71,2×8,75 мм, а масса — 146 г.В продажу поступят версии Nokia C1 Plus только в двух цветах — синем и красном. В Европе этот смартфон будет стоить 70 евро, а в России он уже продаётся в магазинах за 5990 рублей.