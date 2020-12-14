Компания HMD Global, выпускающая смартфоны и сотовые телефоны под брендом Nokia, представила новую модель — Nokia C1 Plus. Этот аппарат обладает характеристиками, которые подойдут только самым нетребовательным пользователям, зато он стоит относительно дёшево.
Nokia C1 Plus получил 4-ядерный процессор неназванной марки и относительно небольшой по современным меркам экран — с диагональю 5,45 дюйма при разрешении HD+ (1440×720 пикселей). Спереди и сзади расположены одинарные 5-мегапиксельные камеры, объём оперативной памяти составляет всего 1 ГБ, в накопителе 16 ГБ (но его можно увеличить картой microSD), а ёмкость аккумулятора составляет 2500 мАч.
В продажу поступят версии Nokia C1 Plus только в двух цветах — синем и красном. В Европе этот смартфон будет стоить 70 евро, а в России он уже продаётся в магазинах за 5990 рублей.
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