





Компания HMD Global представила в России очередную новинку под брендом Nokia — смартфон Nokia 1.4. Он получил не особо выдающиеся параметры, cтоит относительно недорого и выглядит вполне современно, в том числе за счёт использования условно безрамочного экрана.В Nokia 1.4 используется процессор начального уровня Qualcomm Snapdragon 215, экран диагональю 6,51 дюйма с разрешением HD+, 5-мегапиксельная фронтальная камера, основная камера с главным 8-мегапиксельным датчиком и 2-мегапиксельным сенсором для макросъёмки, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Корпус пластиковый, с антискользящим покрытием, на задней части размещён сканер отпечатков пальцев.Смартфон двухсимочный и работает под управлением Android 11 Go Edition. Версия 2 + 32 ГБ будет продаваться в России за 7990 рублей, а вариант 3 + 64 ГБ оценен в 9990 рублей. Продажи начнутся во втором квартале 2021 года, смартфон можно будет приобрести в интернет-магазине Nokia, а также у партнёров бренда.