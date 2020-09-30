Mi 10T 6/128 ГБ — 499 евро

Mi 10T 8/128 ГБ — 549 евро

Mi 10T Pro 8/128 ГБ — 599 евро

Mi 10T Pro 8/256 ГБ — 649 евро







Сегодня Xiaomi в рамках онлайн-мероприятия Xiaomi анонсировала модельный ряд смартфонов Mi 10T. В него вошли три устройства — Mi 10T Pro, Mi 10T и Mi 10T Lite. Они оснащаются дисплеями с высокой частотой обновления, процессорами Snapdragon, 5G, большими батареями и множеством других функций по доступным ценам.Mi 10T Pro — это топовая модель линейки, но она разделяет большинство своих функций с Mi 10T, за исключением конфигурации основной камеры. Оба устройства оснащаются 6,67-дюймовыми дисплеями FHD+ с круглым отверстием под фронтальную камеру и частотой обновления 144 Гц. Хотя это ЖК-панели, Xiaomi утверждает, что они одни из лучших в отрасли.Среди объявленных функций: Adaptive Sync, MEMC, Sunlight Mode 3.0, Reading Mode 3.0, а также датчики освещения на передней и задней панели для регулировки яркости до 4096 уровней.Mi 10T Pro и Mi 10T работают на процессоре Snapdragon 865 с 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителей UFS 3.1 на 128 ГБ и 256 ГБ в случае с Mi 10T Pro.Что касается камеры, модель с индексом Pro оснащается основным датчиком на 108 МП с оптической стабилизацией, возможностью записи видео в разрешении 8K. Стандартный Mi 10T комплектуется основной камерой на 64 МП. Оба устройства получили 13-мегапиксельный сверхширокоугольный и 5-мегапиксельный макрообъектив, а также 20-мегапиксельную селфи-камеру.Оба смартфона оснащаются сканером отпечатка пальца на боковом торце, стереодинамики, возможностью трехмерной записи звука, NFC, Wi-Fi 6, ИК-порт и Gorilla Glass 5 с обеих сторон, включая корпус камеры. За автономную работу новинок отвечают аккумуляторы с емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 33 Вт.Mi 10T Lite — бюджетный вариант, который работает на базе процессора Snapdragon 750G. Он оснащается 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с адаптивной частотой обновления 120 Гц. Его разрешение составляет FHD+ 1080p, соотношение сторон — 20: 9, а покрыт он стеклом Gorilla Glass 5 от Corning. Экран сертифицирован по стандарту HDR10, показатель его яркости — 450 нит, а цветовой охват NTSC — 84%. Телефон оборудован двумя динамиками Hi-Res Audio.Новинка получила модуль камеры, состоящий из четырех объективов, включающий 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а также датчик макро 2 МП и 2-мегапиксельный сенсор глубины для портретной съемки. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 мегапикселей.Mi 10T Lite комплектуется батареей на 4820 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Также у него «под капотом»: 6 ГБ оперативной памяти и накопитель в двух вариантах на 64 ГБ или 128 ГБ. Также имеется 3,5 мм аудиоразъем.Mi 10T Lite поступит в продажу 13 октября, стоимость за комплектацию с 6/64 ГБ составит 280 евро, а 6/128 ГБ — 330 евро. Mi 10T Pro и Mi 10T поступят в продажу уже завтра на площадках Mi.com, AliExpress и других партнеров, а их стоимость составят:О старте официальных продаж в России пока неизвестно.